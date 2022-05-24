Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.390,48
ALTIN
963,64
DOLAR
16,16
STERLİN
20,21
EURO
17,32
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi...
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 25 Mayıs’ta Marmaris’ten Başlıyor
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları...
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
GESTAŞ gemi ve iskele...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KANLI NİGAR MÜZİKALİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında, Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları tarafından sahnelenen Kanlı Nigar müzikali, Gazianteplilerden yoğun ilgi gördü.

24 Mayıs 2022 Salı 12:18
KANLI NİGAR MÜZİKALİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

HABER: SEVGÜL EROĞLU

Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ni dolduran sanatseverler için sahneleyen Antalya DOB sanatçıları, oyun sonunda ayakta alkışlandı.

Kanlı Nigar müzikalini ilgiyle izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Sanat güzelliğin ifadesidir’ demiş.Bu ifade sözle olunca şiir, nağme olunca musiki, oyma olunca heykeltıraşlık, bina olunca da mimarlık olur’ sözüne çok değer veriyorum. Biz sizlerle bu güzelliği hep beraber Büyükşehir Belediyesi olarak ortak yaşamak istiyoruz.”

Kanlı Nigar müzikali, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan, müziklerini Cem İdiz'in bestelediği eseri Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, koreografiyi ise Özgür Barılı üstlendi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kanlı NigarGaziantep Büyükşehir BelediyesiUluslararası Gaziantep Opera Ve Bale FestivaliKanlı Nigar Müzikali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar halkla buluştu
Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar halkla buluştu
Saat Kulesi'nde betona gömülü tarih çıktı
Saat Kulesi'nde betona gömülü tarih çıktı
“2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü” CRR’de kutlandı
“2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü” CRR’de kutlandı
Altın Kalemler 2022 Sonbahar "Şiir ve Fıkra" Yarışması
Altın Kalemler 2022 Sonbahar "Şiir ve Fıkra" Yarışması
Emre Çelik’in ‘’Peek-a-boo’’ adlı sergisi 1 Haziran'a dek Ferda Art Platform’da
Emre Çelik’in ‘’Peek-a-boo’’ adlı sergisi 1 Haziran'a dek Ferda Art Platform’da
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN GENÇ SANATÇILAR SERGİLERİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN GENÇ SANATÇILAR SERGİLERİ
HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI ORKESTRA EŞLİĞİNDE SAHNELENDİ
HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI ORKESTRA EŞLİĞİNDE SAHNELENDİ
NİHAT TANRIKULU AYAKTA ALKIŞLANDI
NİHAT TANRIKULU AYAKTA ALKIŞLANDI
KÜSADER ÖYKÜ YARIŞMASI SONUCUNDA " BİR VENÜS YARASI " ÖYKÜSÜYLE 4.LÜK SERPİL KAYA'YA LAYIK GÖRÜLDÜ
KÜSADER ÖYKÜ YARIŞMASI SONUCUNDA " BİR VENÜS YARASI " ÖYKÜSÜYLE 4.LÜK SERPİL KAYA'YA LAYIK GÖRÜLDÜ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi