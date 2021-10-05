Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1391.65
ALTIN
501.36
DOLAR
8.8645
STERLİN
12.1017
EURO
10.2982
Elektrik üretim santrali satışa sunuldu
Elektrik üretim santrali satışa...
YSK'den personel alımı yapıyor
YSK'den personel alımı yapıyor
TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut satışı
TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut...
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

05 Ekim 2021 Salı 16:01
7 Okunma
Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 2 bin yıllık Eski Kahta Kalesi'nde 3’üncü etap kazılarında çıkarılan eserlerin restorasyonunun tamamlanmasının ardından kazı çalışmaları başladı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Eski Kahta Kalesi’nde 3’üncü etap kazılarda çıkarılan eserlerin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti. 10 kişilik ekiple kalede yeniden kazılara başlandığını ifade eden Alkan, "Kahta Kalesi'nde kazı çalışmalarına başladık. Burada sarp kayalıklar üzerinde kurulan kale eski temel üzerine Kommagene, Roma ve Memlükler döneminde birçok bölmesi yapılmış bir kale yapısı olarak karşımıza çıkmakta. Burada yapılan kazıların sonucunda ortaya çıkacak olan yapılar daha sonraki dönemde restorasyonu yapılacak ve bu restorasyon bitmesi ile birlikte ziyaretçilere açılacaktır. Buranın Kommagene, Roma dönemine ait bir temel yapısı var. Fakat üst kısımlardaki yapılar 13’üncü yüzyıl Memlükler dönemine ait olan bir kaledir. Kazılar yaklaşık yirmi gün sürecek. Bu kazılar sonucunda ilk savunma yerinin yapıları daha önceki dönemlerde nasıl bir şekilde ise en azından onun restorasyonu ile ilgili bir fikir elde edilebilecek" dedi.

Önceliklerinin yapılan çalışmalar ile tahribata uğrayan ve içleri toprak dolan alanları temizlemek olduğunu ifade eden Arkeolog Mehmet Turan, "Eski Kahta kalesinde kazı çalışmalarına başladık. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda kalenin güney kısmından dükkan alışveriş dediğimiz mekanların olduğunu görmekteyiz. Bunların alt kısımda ise iki yer tespit ettik. Buralar çok tahribata uğramış ve içleri toprak ile dolmuş. Önceliğimiz bu toprak dolan yerleri temizleyip bu alanları restorasyona hazır hale getirmek. Burada iki haftalık bir kazı çalışmamız olacak, bundan sonra restorasyon çalışmaların başlayacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kahta KalesiKazı çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burhan Çelik başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor
Burhan Çelik başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor
Burhan Çelik, bu yıl 10.’su düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali Davet edildi 
Burhan Çelik, bu yıl 10.’su düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali Davet edildi 
Eminönü İskelesi'nde benzeri Ayasofya'da olan kültür varlığı belirlendi
Eminönü İskelesi'nde benzeri Ayasofya'da olan kültür varlığı belirlendi
Cengiz İmren bir günde 1 milyon dinlenildi!
Cengiz İmren bir günde 1 milyon dinlenildi!
Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi
Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Vali Elban: 5’inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali keyifli anlar yaşatacak
Vali Elban: 5’inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali keyifli anlar yaşatacak
“ENIGMA” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
“ENIGMA” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
Halk Müziği aşığı Eylem Eğin "Gitme Yâr" dedi
Halk Müziği aşığı Eylem Eğin "Gitme Yâr" dedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma