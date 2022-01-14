Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,072.93
ALTIN
795.32
DOLAR
13.56
STERLİN
18.56
EURO
15.50
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KAHRAMAN ŞEHİT

14 Ocak 2022 Cuma 16:59
7 Okunma
KAHRAMAN ŞEHİT

Serkan Aliyev Azerbaycanın kahraman şehitlerinden biri. Kendisi vatanın zor döneminde ailesinden koparak savaşlara gönüllü katılmış ve şehit olmuştur. Bir daha ailesine döne bilmeyen vatan evlatının ailesi perişan kalmıştır.

Serkan imanlı biri olarak böyümüş mukaddes toprakları ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında bayrağına sarılmış "anne bak bana şehitlik ne kadar yakışır" deyerek şəhit olmayı arzulamıştır.

 Tanrı dualarını kabul etmiş, ona cennetin kapılarını açmıştır.

Serkan cennete göçse bile her zaman halkının kalbinde yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin.

Şair Esmira Güneş kitaplarında Serkandan da bahs etmiş ve bir şiirinde şöyle demiş:

Bir mezar başında duyğulu baba,

Gözünün yaşını döker avcuna.

Her kesin bakışı abancı gibi

Hiç bir söz teselli olamaz ona.

Avutmaz evlatın itiren canı,

Avutmaz babanı özge bakışlar.

Bu kadar yüreği yanan insanı,

Umarım Allah da çetin bağışlar.

O ahlar duşmana od-alev olsun,

Yansın yüreğinin başı düşmanın.

Bu kadar igidi şəhit eyledi

Kalmasın taş üste taşı düşmanın

ESMİRA GÜNEŞ

Haber.

Nihat İlikcioğlu 

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
KAHRAMAN ŞEHİT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
41. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ
41. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ
AKM’de ilk uluslararası sergi Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı
AKM’de ilk uluslararası sergi Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı
ATİYE'NİN GENÇLİK İKSİRİ
ATİYE'NİN GENÇLİK İKSİRİ
SILA KONSERLERİ ZORLU PSM’DE 
SILA KONSERLERİ ZORLU PSM’DE 
ROCK’N ROLL TARİHİNİN ONUR LİSTESİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ‘DEEP PURPLE’ TÜRKİYE’DE KONSER VERECEK 
ROCK’N ROLL TARİHİNİN ONUR LİSTESİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ‘DEEP PURPLE’ TÜRKİYE’DE KONSER VERECEK 
KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘DİRİLİŞ’ ÇIKTI
KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘DİRİLİŞ’ ÇIKTI
ANJELİKA AKBAR’DAN ‘HER İNSAN BİR BESTEDİR’
ANJELİKA AKBAR’DAN ‘HER İNSAN BİR BESTEDİR’
14 TARİHİ ESER YURDA DÖNÜYOR
14 TARİHİ ESER YURDA DÖNÜYOR
İMALAT-HANE KAPILARINI AÇTI
İMALAT-HANE KAPILARINI AÇTI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma