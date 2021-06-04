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Kafkas Kartalı Şeyh Şamil Ansiklopedisi Yayınlandı

Ölümünün 150. Ylında Seyh Şamil Ansiklopedi'si Yayınlandı 

04 Haziran 2021 Cuma 16:45
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Kafkas Kartalı Şeyh Şamil Ansiklopedisi Yayınlandı

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Kafkasya'nın Efsanevi Lideri "Şeyh Şamil'in Vefati'nin 150. Yili"nda "Novi Mir" Rusya Devletin Ulusal Politikasini Destekleme Bolgesel Vakfi ve Rusya Federasyonu Devlet Dumasi Milletvekili ve Adil Rusya Partisi Baskani G.Z. Omarov'un destekleriyle Rusya Federasyonu'un Resmi Kurumlari ve taninmis akademisyenlerinin katkıları ile yayina hazırlanan "SEYH SAMIL ANSIKLOPEDİSİ" Rusca ve Ingilizce baskısından sonra ülkemizde de sadece basın ve protokol icin sinirli sayıda yayınlandı.

Türkçe baskısını yayına hazırlayanlardan Tarihçi Yazar Ahmet Almaz Şamil Ansiklopedisi hakkında yapmış olduğu acıklamada : " Eserin uzun yıllar süren bir araştırmanın sonucu ortaya çıktığı belirterek, Dağıstan Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi R.M Magamadov, Rusya Federasyonu Anayasa. Mahkemesi Yargıcı G.A Gaciyev, Mamma Dibir El Roçi Teoloji ve Din Enstitüsü Rektörü M.İ Sadıkov, Rusya "Sadrujesto" Vakfı Danışmanı M.K Omarov, ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Cemiyeti Başkan Yardımcısı D.D Vasilyev" in gibi isimlerin bilimsel redaksiyon kurulunu oluşturduğunu ifade etti. 

Toplamda büyük boy olarak 415 sayfadan olan eserde imzası ve bulunanlardan Rusya Federasyonu Devlet Duması Rusya Türkiye Parlemontolararası Dostluk Grubu Koordinatörü Malik Kerimov : "Eserin Şeyh Şamil'in Gimri de doğumundan Medine'de ölümüne kadar (1797-1871) bütün hayatınının ele alındığını ve bunu yaparken kitapta yazıları bulunan yazarların, Rusya Devlet Askeri Arşivi, Dağıstan Devlet Birleşik Müzesi, Dağıstan Görsel Sanatlar Müzesi, Rusya Devlet Kütüphanesi, Rusya Devlet Sanat Kütüphanesi Livov Resim ve Şamil Vakfı'nın arşivlerinden yararlandığını ifade etti. 

Şeyh Şamil Ansiklopedisi'nin öncülüğünü yapan ve Dağıstan ve Rusya Federasyonu'nda özellikle Şeyh Şamil konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Rusya Federasyonu Devlet Duması Milletvekili ve Adil Rusya Partisi Başkan Yardimcisi Yardımcısı Hacı Murat Omarov kitaba yazdığı sunuşta : "Bu eserin İslam ümmetinin birleşmesine ve yeniden tarihte ki parlak günlerine dönmesine büyük bir katkı sağlayacağını iade ederek, Şeyh Şamil yönetiminde bulunan Kafkasya'da saede camiler ve medreseler değil, aynı zamanda kilisler ve sinagoglar inşa edilmiş, İmamat'ın bütün sakinleri için eşit haklar sağlanmıştır." duygularını anlattı.

Arapça baskısının da hazırlanmakta olduğu bu eser 30 milyona yakın Müslümanın yaşadığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı gözlemci üyesi olan Rusya Federasyonunda ki toplumların birbirini tanımısında ve kaynaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

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