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KAFKA’NIN EL YAZMALARININ KOLEKSİYONU YAYINLANDI

Nadir tarihi eser olarak tanımlanan koleksiyonun mülkiyeti, uzun süren dava sonucunda İsrail Ulusal Kütüphanesi’ne bırakılmıştı.

08 Haziran 2021 Salı 20:01
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KAFKA’NIN EL YAZMALARININ KOLEKSİYONU YAYINLANDI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

İsrail Ulusal Kütüphanesi, ünlü yazar Franz Kafka’nın el yazmalarından, mektuplarından ve çizimlerinden oluşan koleksiyonu internet sitesinden yayınladı. Nadir tarihi eser olarak tanımlanan koleksiyonun mülkiyeti, uzun süren dava sonucunda İsrail Ulusal Kütüphanesi’ne bırakılmıştı.

Franz Kafka’nın ölmeden önce arkadaşı Max Brod’a yakarak yok etmesi için verdiği el yazmaları, mektupları ve çizimleri, İsrail Ulusal Kütüphanesi tarafından yıllar süren restorasyon ve dijitalleştirmenin ardından internet üzerinden yayınlandı.

Kafka Koleksiyonu’na kütüphanenin internet sitesinden ulaşabileceğini belirten yetkililer, koleksiyonda Ülkede Düğün Hazırlıkları adlı öyküsünün üç taslak versiyonunun bulunduğunu belirtti.

Kafka’nın 1924 yılında tüberkülozdan ölmeden önce arkadaşı Max Brod’a yakması için bıraktığı şahsi dokümanlar arasında; 1907 tarihli Ülkede Düğün Hazırlıkları öyküsünün üç taslak versiyonu, İbranice çalıştığı not defteri, 1909 yıllarından kalma otobiyografik el yazmaları yer alıyor. Kafka’nın el yazısıyla 1911 yılında İsviçre’ye, İtalya’ya ve Fransa’ya yaptığı seyahatlerin notları ile Max ve Sophie Brod’a yazılan mektupların yanı sıra Kafka’nın çizimleri yine koleksiyon içinde sergileniyor.

Kütüphane yetkilileri, Kafka Koleksiyonu’nu yıllar süren restorasyon ve dijitalleştirme çalışmalarından sonra internet üzerinden halkın beğenisine sundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KAFKAEL YAZMALARIKoleksiyonNEDRET HOTUNönce Vatan
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