Kadınlığa, İnceliklere ve Umuda Dair: Seni Koruyan Kadınlar Var Bu Dünyada!

İSTANBUL

HABER MERKEZİ

h2O Yayınevi etiketiyle raflara çıkan kitap, bir yakın dönem okuması, kadına ve kadınlığa dair çarpıcı öyküler bütünü.

Yazarın hapishanede tanıştığı ve kaderdaşlık ettiği birbirinden çok farklı ama umutta birleşen kadınları kaleme aldığı kitabı, devrime, sevgiye, dostluğa ve inceliklere dair önemli bir öykü kitabı, bir yönüyle etkileyici bir günce.

Gül Gülsün Yıldız'ın oyunculukla yazarlığı birleştirdiği, canlı ve sade anlatımıyla göz dolduran kitabı Seni Koruyan Kadınlar Var Bu Dünyada umut tazelemek isteyen okurlar için bir başucu kitabı olmaya aday.

YAZAR HAKKINDA

Gül Gülsün Yıldız, 2006 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapmaktadır. Amatör olarak başladığı üniversite tiyatro topluluğu ve Ankara Sanat Tiyatrosu kursiyerliği ardından Sadri Alışık Oyunculuk Okulu’nda tiyatro eğitimi, Ayla Algan yönetimindeki Ekol Drama’da kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Halen Sadri Alışık Tiyatro’sunda oyuncudur. Telekolik, 72. Koğuş, La Fonten Orman Mahkemesinde (Ç.O), Market gibi oyunlarda oynamıştır. Cibali Oyuncuları ile Göğe Bakanlar oyununu oynamıştır.

Tiyatro oyunlarıyla beraber 72. Koğuş, Saklı Hayatlar, Kırıntılar, Davetsiz, Göç Yolu, İçimdeki Hazine, Karınca gibi sinema filmlerinde; Arka Sıradakiler, Teyzeanne, Umut Yolcuları, Nefes, Bulutların Ötesi gibi dizilerde yer almıştır