“Kadına Şiddete Hayır” konulu Karikatür Yarışması Maji Sanat Galeri’sinde

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

2019 yılında gerçekleşen ve Uluslararası E-Mizah Dergisi Don Quichotte ile İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Hayır!" konulu uluslararası karikatür yarışmasının sergisi pandemi nedeniyle iki yıl gecikmeli olarak Maji Art Gallery'de açıldı.

Tüm seçici kurul üyelerinin kadın çizerlerden oluştuğu yarışmaya 62 ülkeden, 394 karikatürist toplam 1040 eserle katıldı. Seçici kurul, ezilen, hor görülen ve dayak yiyen kadını değil güçlü, hakkını arayan kadını simgeleyen karikatürleri değerlendirmeye aldı. Yarışmanın ana teması, erkek egemen dünyaya kadınların isyanı olarak belirlenmişti. Uluslararası e-mizah dergisi Don Quichotte'ın Genel Yönetmeni Erdoğan Karayel, ilk kez bir yarışmada seçici kurul arasında yer almadı ve sadece organizasyonun sosyal medya paylaşımlarını üstlendi. Organizasyonun tüm aşamaları kadınlardan oluşan bir ekiple yönetildi.

Sergi açılışı öncesi Don Quichotte Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Karayel ve İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği Başkanı Gaye Donay konukları sergiyle ilgili bilgilendirici bir konuşma yaptı.

Kadına yönelik şiddete "Hayır!" sergisi Şehit Cemal Sokak Kırmızı Apt. No:4/B Teşvikiye-Şişli/İstanbul adresinde gerçekleşti.