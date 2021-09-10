Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1438.72
ALTIN
486.58
DOLAR
8.4562
STERLİN
11.7205
EURO
10.0033
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav...
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek
Elazığ Belediyesi 10 şoför...
Burdur'da kamu konutu satışı
Burdur'da kamu konutu satışı
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Kadına Şiddete Hayır” konulu Karikatür Yarışması Maji Sanat Galeri’sinde

“Kadına Yönelik Şiddete Hayır!” konulu 12. Don Quichotte Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni 9 Eylül 2021’de İstanbul Maji Sanat Galerisi'nde gerçekleşti.

10 Eylül 2021 Cuma 16:09
9 Okunma
“Kadına Şiddete Hayır” konulu Karikatür Yarışması Maji Sanat Galeri’sinde

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

2019 yılında gerçekleşen ve Uluslararası E-Mizah Dergisi Don Quichotte ile İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Hayır!" konulu uluslararası karikatür yarışmasının sergisi pandemi nedeniyle iki yıl gecikmeli olarak Maji Art Gallery'de açıldı. 

Tüm seçici kurul üyelerinin kadın çizerlerden oluştuğu yarışmaya 62 ülkeden, 394 karikatürist toplam 1040 eserle katıldı. Seçici kurul, ezilen, hor görülen ve dayak yiyen kadını değil güçlü, hakkını arayan kadını simgeleyen karikatürleri değerlendirmeye aldı. Yarışmanın ana teması, erkek egemen dünyaya kadınların isyanı olarak belirlenmişti. Uluslararası e-mizah dergisi Don Quichotte'ın Genel Yönetmeni Erdoğan Karayel, ilk kez bir yarışmada seçici kurul arasında yer almadı ve sadece organizasyonun sosyal medya paylaşımlarını üstlendi. Organizasyonun tüm aşamaları kadınlardan oluşan bir ekiple yönetildi.

Sergi açılışı öncesi Don Quichotte Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Karayel ve İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği Başkanı Gaye Donay konukları sergiyle ilgili bilgilendirici bir konuşma yaptı. 

Kadına yönelik şiddete "Hayır!" sergisi Şehit Cemal Sokak Kırmızı Apt. No:4/B Teşvikiye-Şişli/İstanbul adresinde gerçekleşti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayKadına Şiddete HayıKarikatür YarışmasıMaji Sanat GaleriSİönce VatanKadına Yönelik Şiddete HayırÖdül Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Gezgin Ruhum- 50 ülke, 150 şehir, 1 günce” okuyucu ile buluştu
“Gezgin Ruhum- 50 ülke, 150 şehir, 1 günce” okuyucu ile buluştu
“LIKE A SUMMER RAIN” Sergisi  
“LIKE A SUMMER RAIN” Sergisi  
Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus'un heykelinin parçaları bulundu
Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus'un heykelinin parçaları bulundu
Mozaik sanatçıları Adana'dan ilham alıp, eserlerini ortaya çıkardı
Mozaik sanatçıları Adana'dan ilham alıp, eserlerini ortaya çıkardı
2021 ALTIN KALEMLER SON BAHAR ŞİİR YARIŞMASI
2021 ALTIN KALEMLER SON BAHAR ŞİİR YARIŞMASI
OĞUZ ARAL VE GIRGIR EFSANESİ SERGİSİ AÇILIYOR
OĞUZ ARAL VE GIRGIR EFSANESİ SERGİSİ AÇILIYOR
TÜRK TİYATROSUNDA BİR DÖNEM KAPANDI
TÜRK TİYATROSUNDA BİR DÖNEM KAPANDI
ABBA 40 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR
ABBA 40 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR
‘BİR DÜŞ GÖRDÜM’E İSPANYA’DAN ÖDÜL
‘BİR DÜŞ GÖRDÜM’E İSPANYA’DAN ÖDÜL

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma