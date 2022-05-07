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KADIKÖY’DE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ

Kadıköy Kent Konseyi, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü, Yoğurtçu Parkı’nda “Hıdırellez Şenliği” düzenledi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 23:20
KADIKÖY’DE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Yoğun ilgi gören etkinlik kapsamında standlar açıldı, kitapların yanı sıra çok sayıda el emeği ürün satışa sunuldu.

Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer’in konuşmasının ardından folklör gösterileri ve müzik dinletileriyle süren etkinlikte, şarkıcı Adnan Koç’un sahne almasının ardından dans gösterileriyle eğlence doruğa çıktı. Hıdırellez ritüellerini yerine getiren Kadıköylüler, dördüncüsü gerçekleştirilen Kadıköy Hıdırellez Şenliği’nin gelenekselleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları da şenliğe katılım göstererek Kadıköylüler ile bir araya geldiler. Bu kuruluşlar arasında Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belleği Grubu’da yer aldı.

Önce Vatan Gazetesi

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Zambak KarabayKADIKÖYDE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİKadıköy Kent KonseyiHıdırellez Şenliği
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