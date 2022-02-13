Kadıköy Sanatçılar Derneği Resim Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Cadde Bostan Kültür Merkezi, 10-16 Şubat 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Kadıköy Sanatçılar Derneği” Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.

Pandemi dönemi sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide eserleri olan sanatçılar Güllüzar Filis Tonkuş ve Zekiye Yılmaz kısaca tanıtımlarını yaptılar...

Güllüzar Filis Tonkuş; Erzincan doğumluyum. Türk Alman şirketinde çalıştım. Sendikacılık yaptım. Sivil toplum kuruluşlarında görev aldım . Resime olan tutkum; ruhumdaki renkleri tuale aktarmak isteğimdi. Değerli Akademisyen Ressam hocalardan ders aldım. 4 kişisel sergim oldu. Sayısız karma sergilere hala katılmaktayım. Bir eserim Anıtkabir Müzesi, Harbiye Askeri Müze’de Elif adlı eserim ve Vecihi TİMUROĞLU Sanat Galeri’sinde Pir Sultan Abdal’a itafen yapılan eserim bulunmaktadır. Yurt içi - Yurt dışı koleksiyonerlerde eserlerim bulunmaktadır. Çalışmalarıma devam etmekteyim. İki kız çocuğu annesiyim. “Sanat eğtimi almış bir toplum daima güzel duygularla beslenir.”

Zekiye Yılmaz; 1970 yılı Sivas doğumluyum. İlköğretim yıllarından itibaren resime olan ilgim, ilerleyen zaman içerisinde bu alanda dersler almaya yönlendirdi. 1992 yılında desen bilgisini güçlendirmek adına Ressam Bilal Oğuz’dan dersler aldım. 2000 yılında KASDAV (Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Akademiye Hazırlık Resim) kurslarına devam ederek de dersler aldım. 2002 yılında Akademisyen Ressam Birsel Bosut Gürbüz hocadan aldığım dersler ile kendimi geliştirdim. 2005 yılından bu yana kurmuş olduğum kendi atölyemde çalışmalarıma devam etmekteyim. (Atölye MİX ART) Çeşitli Karma sergilere katıldım. Kişisel sergilerim oldu. Farklı konularda kolleksiyon çalışmalarım devam ediyor. (Çanakkale Destanı, Kurtuluş Savaşı...)

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahmet Başoğlu, Aydan Engin, Ayşe Yüksel Kayalı, Cavit Ciritli, Çağatay Navruz, Deniz Gürkan, Gülgün Çetinkaya, Güllüzar Filis Tonkuş, Gülşen Gönenç, Efendiz Timuroğlu, Esen Özyılmaz, Halide Duman, Hayriye Kuran, Nuray Savaş, Perihan Baykal, Zekiye Yılmaz, Zeynep Ümit Özvardar