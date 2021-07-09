Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1378.28
ALTIN
504.00
DOLAR
8.6612
STERLİN
12.0054
EURO
10.2933
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Alacak
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Programlara...
Hatay Kırıkhan'da hastane binası ihaleyle satılacak
Hatay Kırıkhan'da hastane binası...
Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak 
Zabıta ve İtfaiye Eri...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaçak kazıda bulunan Bizans mozaikleri, Zeugma Müzesi'ne taşındı

09 Temmuz 2021 Cuma 14:58
12 Okunma
Kaçak kazıda bulunan Bizans mozaikleri, Zeugma Müzesi'ne taşındı

GAZİANTEP - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kaçak kazı yapılan evin zemininde bulunan, Bizans dönemine ait mozaiklerin, 2 yıl süren çalışmanın ardından 98 parçaya bölünerek, Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşınması işlemi tamamlandı.

İslahiye'ye bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde, 2019 yılında, evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler, evin avlu zemininde, 170 metrekare mozaik buldu. Jandarmanın korumaya aldığı evde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de kurtarma kazısı başlattı. Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri ile av sahnelerinin resmedildiği mozaiğin bulunduğu evde, 10 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Milattan sonra 4’üncü yüzyıla ait mozaiklerin, 2 günlük taşıma işlemi sona erdi. Bizans dönemine ait, her biri 1,5 metre olan 98 parça, araçlara özenle yüklenip, Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşındı. 

Evinden mozaik çıkan Erhan Yıldırım ise tarihin müzeye kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bizans MozaikleriKaçak KazıZeugma Müzesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“MAGIC BRUSH” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 
“MAGIC BRUSH” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 
Halk ozanı Ahmet Yurt, yaşamını yitirdi
Halk ozanı Ahmet Yurt, yaşamını yitirdi
Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak
Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak
Oyuncu aranıyor
Oyuncu aranıyor
DÜNYACA ÜNLÜ BESTECİ VE PİYANİST FAZIL SAY UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ İSTANBUL’DA MAXIMUM UNİQ AÇIKHAVA’DA
DÜNYACA ÜNLÜ BESTECİ VE PİYANİST FAZIL SAY UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ İSTANBUL’DA MAXIMUM UNİQ AÇIKHAVA’DA
Karaoğlan’ın sırları
Karaoğlan’ın sırları
Sümela’da fresklere sızan suya önlem
Sümela’da fresklere sızan suya önlem
Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü kuruluş yılına semalı kutlama
Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü kuruluş yılına semalı kutlama
Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere
Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma