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K. MUZAFFER GENÇER’in Yapıtları LOUVRE Müzesi PARİS Art Shopping'te Sergilendi 

Nişantaşı’lı  Şair-Ressam K. Muzaffer Gençer’in eserleri, Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping’de 9. kez yerini aldı.

01 Mayıs 2022 Pazar 16:55
K. MUZAFFER GENÇER’in Yapıtları LOUVRE Müzesi PARİS Art Shopping'te Sergilendi 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Çok sayıda ülkenin çağdaş sanatçılarının katıldığı Uluslararası Fuar 8-10 Nisan 2022 tarihlerinde organize edildi. Azerbaycan’lı ünlü ressam Asmar Narimanbekova’nın standı  Asmar Art’dan katılan K. Muzaffer Gençer’in 3 soyut ekspresyonist tablosu ile 2 dijital resmi ve 3 fotoğrafı, Azerbaycan, Türkiye, Almanya, Yunanistan, Nepal, İran, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Rusya ve Fransa'dan katılan sanatçıların eserleri ile birlikte sergilendi.

K. Muzaffer Gençer sergiye dair: “Çok uzun yıllardan beri çektiğim fotoğrafların 3’ünün ve Pandemi döneminde yaptığım dijital resimlerden 2’sinin, 3 ekspresyonist tablom ile birlikte Art Shopping’de sergilenmesi beni çok mutlu etti. Gitmeyi, orada olmayı çok isterdim. Louvre Müzesi’nde uluslararası bir fuarda eserlerimin bir kez daha sergilenmesi çok güzel” dedi.

K. Muzaffer Gençer Kimdir: İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi [İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar [İTÜSEM]  Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist, soyut tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD’de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır. Evli 2 çocukludur. Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1, Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde  (3 yapıtı mevcuttur) 4, Paris Corrado Bortone Galeri'de 1 ve La Galerie Beaute Du Matin Calme'de 3 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019, Haziran 2021, Ekim 2021, Nisan 2022 ve Art Shopping Cote d’azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır.Yunanistan  (Komotini, Selanik, Midilli)'de 7,  Hollanda- Amsterdam'da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik, Roma)’da 4 karma ve toplamda  270’den fazla sergi ve fuarlara  katılmıştır. (Pandemi döneminde 25’i on-line olmak üzere) Tüyap-Artist 19-20-21-24 ve İstanbul Art Show 1-2 de yeralmıştır. Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği  üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.) İBB “Senin İstanbul’un” Resim Yarışması üçüncüsüdür.

“Sevi’ye Övgü” ve “Aşkımla Kıvançlıyım” adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır. 

Önce Vatan Gazetesi

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Zambak KarabayK. Muzaffer GençerLouvre MüzesiPARİS Art ShoppingSergiönce Vatan
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