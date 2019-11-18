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K. Muzaffer Gençer ve eserleri Paris Louvre Müzesi Art Shopping'te

Şair, Ressam K.Muzaffer Gençer bu yıl 25. si gerçekleştirilen Art Shopping'e 6. kez katıldı. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında 18-19-20 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi, 32 ülkeden, 51 Galerinin, 1108 sanatçının, 4300 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu

K. Muzaffer Gençer ve eserleri Paris Louvre Müzesi Art Shopping'te

Şair, Ressam K.Muzaffer Gençer bu yıl 25. si gerçekleştirilen Art Shopping'e 6. kez katıldı. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında 18-19-20 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi, 32 ülkeden, 51 Galerinin, 1108 sanatçının, 4300 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:33
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K. Muzaffer Gençer ve eserleri Paris Louvre Müzesi Art Shopping'te

HABER: ZAMBAK KARABAY

Şair, Ressam K.Muzaffer Gençer bu yıl 25. si gerçekleştirilen Art Shopping'e 6. kez katıldı. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında 18-19-20 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi, 32 ülkeden, 51 Galerinin, 1108 sanatçının, 4300 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. K. Muzaffer Gençer'in fovizm etkisi görülen ekspresyonist ve soyut 8 eseri, Azerbaycan' ın uluslararası ünlü ve ödülü sanatçısı Asmar Narimanbekova'nın Galerisi Asmar Art'dan, Fransız, İtalyan, Litvanyalı, Gürcistanlı ve Azerbaycanlı sanatçıların eserleriyle birlikte yer aldı. Ayrıca canlı performans ve etkinliklerin üç gün boyunca devam ettiği sergi 20.000 civarında ziyaretçi tarafından görüldü. K. Muzaffer Gençer "Gerek Paris gerek Louvre Müzesi sanatta son nokta olan yerler. Burada olmak bir şans ve sanatını sunmak çok güzel" diyor ve Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Dr. Demir Fıtrat Önger'e yine yalnız bırakmadığı için teşekkürler ediyor.

K. Muzaffer Gençer

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi [İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar [İTÜSEM] Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD'de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır. Evli 2 çocukludur. Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’ lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1 ve Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019 ve Art Shopping Cote d'azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır.Yunanistan (Komotini, Selanik, Midilli) ‘de 7, Hollanda-Amsterdam da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik) de 2 karma ve yurtiçinde 200’den fazla sergiye katılmıştır. Tüyap-Artist 19-20-21 ve 24’de yeralmıştır. Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır). İBB “Senin İstanbul’un” resim yarışması üçüncüsüdür. İki şiir kitabı yayımlanmıştır.

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K. Muzaffer Gençer Ve Eserleri Paris Louvre Müzesi Art ShoppingteZambak KarabayK. Muzaffer Gençer
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