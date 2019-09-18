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K. Muzaffer Gençer “Onun Çizgileri”

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden K. Muzaffer Gençer, “Onun Çizgileri” adlı Kişisel Sergisi 1 Eylül’de Trump Alışveriş Merkezi’nin B 3 katında bulunan Trump Art Gallery‘de özgün çalışmaları olan 41 eseri ile yer alıyor. 

K. Muzaffer Gençer “Onun Çizgileri”

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden K. Muzaffer Gençer, “Onun Çizgileri” adlı Kişisel Sergisi 1 Eylül’de Trump Alışveriş Merkezi’nin B 3 katında bulunan Trump Art Gallery‘de özgün çalışmaları olan 41 eseri ile yer alıyor. 

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:21
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K. Muzaffer Gençer “Onun Çizgileri”

HABER: ZAMBAK KARABAY

K. Muzaffer Gençer’in “Onun Çizgileri” adlı kişisel sergisi Trump AVM, Trump Art Gallery‘de 30 Eylül 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık. 

Sanatçı; 7 ve 21 Eylül 2019 tarihlerinde de saat 15:00’de çocuk katılımcılara ücretsiz kurs verecek.

K. Muzaffer Gençer sergisini kendi yazdığı şu dizelerle tanıtıyor:

“Çizgilerimi seviyorum

 Onlar Benim

 Yaşamımın aynası

 Mutluluğumun

 Acılarımın anısı

 Çizgilerimi seviyorum

 Onlar benim

 Hayat bilgimin

 Tek kanıtı “ ve

“Bütün çizgiler birçok şey ifade eder, hepsi güzeldir, özeldir, birleştiricidir. Her şeyin kendine has çizgisi vardır, değiştirilemez. Anlamı farklı, şekli farklıdır. Çizgiler seçilen yoldur. Bir avuç çizgiden tablolarım meydana gelir.” diyor.

K. Muzaffer Gençer Kimdir?

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002 - 2006 Yıldız Teknik Üniversitesi [İKGM], 2007 - 2011 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜSEM) Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD’de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir. Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur). 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1 ve Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4 karma sergisi olmuştur. Paris Carrousel Louvre Müzesi Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019 ve Art Shopping Cote d’azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır. Yunanistan (Komotini, Selanik, Midilli) de 7, Hollanda - Amsterdam da 1, Bulgaristan - Plovdiv’de 1, Almanya - Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik) de 2 karma ve yurtiçi, yurtdışında 200’den fazla sergiye katılmıştır. Tüyap - Artist 19 - 20 - 21 ve 24 de yer almıştır. Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (2011 – 2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır). İBB “Senin İstanbul’un” resim yarışması üçüncüsüdür.

İki şiir kitabı yayımlanmıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
K. Muzaffer GençerOnun ÇizgileriZambak KarabayKişisel SergiTrump Alışveriş Merkezi
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