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K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping'de
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi...

K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping'de

Ressam, Şair K. Muzaffer Gençer Paris Louvre Müzesi‘nde bu yıl 24.sü 24 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen Art Shopping 'e 5. kez katıldı.

K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping'de

Ressam, Şair K. Muzaffer Gençer Paris Louvre Müzesi‘nde bu yıl 24.sü 24 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen Art Shopping 'e 5. kez katıldı.

07 Haziran 2019 Cuma 11:56
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K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping'de

HABER: ZAMBAK KARABAY
 

Uluslararası çağdaş Sanatçıları, Galerileri, Koleksiyonerleri ve Sanatseverleri bir araya getiren Art Shopping, bu kez de sanatta varılan son noktayı gözler önüne serdi.

Ünlü ressam Asmar Narimanbekova' nın galerisinden, fovizm etkisi görülen ekspresyonist ve soyut tarzdaki 8 eseri ile katılan K. Muzaffer Gençer'i üyesi olduğu Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı, Sayın Dr. Demir Fıtrat Onger de yalnız bırakmadı.

K. Muzaffer Gençer " Paris' te olmak, Louvre 'de olmak, Dünya Sanatçıları ile olmak, bana çok iyi geliyor. Sanatı seviyorum."dedi. Düzenlenen kokteyl ile açılan sergi, 26 Mayıs 'a kadar sanatseverler tarafından ziyaret edildi.

  

K. Muzaffer Gençer,' in, 13.06.2019 tarihinde SAKÜDER 'in Paris Anadolu Kültür Merkezi' nde düzenlenecek olan "Anadolu'dan Esintiler" sergisinde de 2 eseri bulunuyor.

K.MUZAFFER GENÇER         

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi [İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi [İTÜSEM] Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir.Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD'de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır.

Evli 2 çocukludur.Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’ lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1 ve Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4 karma sergisi olmuştur. Paris Carrousel Louvre Müzesi Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019 ve Art Shopping Cote d'azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır.Yunanistan  (Komotini,Selanik,Midilli) de 7, Hollanda- Amsterdam da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik) 'de 2 karma  ve yurtiçi, yurtdışında 200’den fazla sergiye  katılmıştır.  Tüyap-Artist 19-20-21 ve  24 de yeralmıştır  Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği  üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır). İBB “Senin İstanbul’un” resim yarışması üçüncüsüdür.

İki şiir kitabı yayımlanmıştır.

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K. Muzaffer GençerLouvre Müzesi Art ShoppingZambak KarabayRessamŞair K. Muzaffer Gençer
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