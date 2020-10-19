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K. Muzaffer Gençer’ in 4 Eseri Paris Uluslararası Sergide...
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K. Muzaffer Gençer’ in 4 Eseri Paris Uluslararası Sergide...

Şair, Ressam K. Muzaffer Gençer'in dört ekspresyonist tablosu Paris'te sergilendi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 15:52
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K. Muzaffer Gençer’ in 4 Eseri Paris Uluslararası Sergide...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Paris Corrado Bortone Galerie'de İtalyan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan da katılan sanatçıların eserleriyle uluslararası düzenlenen sergi 21-27 Eylül 2020 tarihlerinde devam etti. 22 Eylül 2020’ de Covit günün koşullarına göre açılış kokteyli yapıldı.

K.Muzaffer Gençer'in de tek Türk sanatçı olarak eserleriyle bulunduğu sergiye çoğu sanatçı da salgın nedeniyle katılamayıp eserleri ile yer aldı.

Fransa'da ünlü Azerbaycan'lı Profösör Ressam Asmar Narimanbekova ile İtalya'dan Art Studio sahibi Loreta Larkina, Sanat Eleştirmeni Giuseppina Pecorarro ve George Gugushvili 'nin organize ettikleri sergiye katılan K.Muzaffer Gençer: “Daha önce Paris'te15 kez çeşitli sergi ve fuarlara katıldığım halde, bu kez Pandemi nedeniyle gidemediğim uluslararası bir sergide tek Türk Ressam olarak tablolarımın sergilenmesi beni çok mutlu etti. Bu serginin düzenlenmesinde büyük katkıları olan Sn. Asmar Narimanbekova' ya teşekkür ediyorum” dedi. 

K.MUZAFFER GENÇER 

        

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi (İKGM), 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar (İTÜSEM) Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist, soyut tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD'de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır. 

Önce Vatan Gazetesi

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SergiK.muzaffer Gençer4 EserParis Uluslararası Sergiönce VatanZambak Karabay
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