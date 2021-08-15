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“JUST A DREAM” Sergisi  

Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Just A Dream” Karma Resim Sergisi, 12 Ağustos’da Gallery Next’de gerçekleşti

15 Ağustos 2021 Pazar 16:12
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“JUST A DREAM” Sergisi  

İSTANBUL

Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Just A Dream” Karma Resim Sergisi, 12 Ağustos’da Gallery Nextde gerçekleşti. 

Pandemi dönemi açılışı, kurallar dahilinde gerçekleşen sergide 24 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta. 

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 19 Ağustos tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık. 

Katılımcı Ressam Ayşe Esra Özü kısaca;

Onu bizden biri olarak kabul edebilirsiniz. Ayrıntıları ve düşünceleri önemseyen bilinçaltım evren diliyle konuşmayı öğrendiğimiz ilk günden itibaren, geçmiş yaşamlarımız, bugünümüz, yarınımız arasında dolaşıyor, destanlar, lirik şiirler yazıyor, zaman zaman olayların zaman zaman görsel biçimlerin bana aktardıklarını anlatmaya çalışıyor. Heyecanınızı görüyorum… Tüm içtenliğimle bu duyguya yaklaşıyorum…

Beden ve ruhumdan süzülüp sizlere yansıyorum… Elimdeki birikim, estetik bilinç, öngörüyü, yerine göre mizah ve ironi kullanımı ile harmanlayıp sanat yolculuğumu gerçekleştiriyorum. İmgeler ile kurgulayıp nesneden tamamen kopardığım, ya da tam tersi saf gerçekliğin içinde yaşayan fotoğraf dilimin, insanın bilinci ile kurulmuş nesnel ve sanal dünya kapılarını sizlere sonuna kadar açması dileğiyle...diyorum

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahmet Valiev, Arda Yalkın, Assim Resuloğlu, Aslı Aksu, Ayhan Kıray, Ayşe Esra Özü, Ayşenur Varan, Behruz Kuul, Dilek Saraçoğlu, Ebru Tamer, Fatih Urunç, Faruk Yazıcılar, Fehmi Cebesoy, Ferda Yüksel, Hande Şekerciler, Haydar Ekinek, İsmet Efe, Kemal Güzel, Kürşat Oral, Mehmet Yenen, Melissa Koufos, Metin Ateş, Necdet Öksüz, Nilgün Kaştaş, Orhan Kurmalı, Osman Ünver, Özlem Seyhun, Raciye Sukuşu, Rasin Berk, Resul Uzay Rzayer, Rozay Nemedowa, Sami Kutlular, Sibel Tan Arıkan, Yavuz Bozkurt 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Just A DreamGallery NextAyşe Esra Özü
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