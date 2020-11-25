JudArt Sanal Sergisi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

judart.com web portalı, 9 fotoğraf sanatçısını Judart Sanal Karma Fotoğraf Sergisi adı altında bir araya getirerek sanat severlerle buluşturdu.

Toplamda 36 fotoğrafın yer aldığı sergi, Alberto Modiano - Alper Varon - Aymy Emel Benbasat - Lidya Kohen - Niso Maçoro - Salvator Barki - Salvo Yeşua Loya - Tania Sisa - Yusuf Tuvi’nin katılımlarıyla gerçekleşmekte olup, 25 Kasım - 20 Aralık 2020 tarihleri arasında www.judart.com adresinden ücretsiz olarak gezilebilinecek.

9 sanatçıyı JudArt’ta buluşturan www.JudArt.com un yöneticisi Robert Zilberman; Ben aslında bu fotoğraf sanatçısı dostlarımı uzun zamandır bir araya getirmeyi çok arzu ediyordum ama bir türlü kısmet olmamıştı, şimdi pandemi yasakları başlayıp tekrar evlerimize kapanınca bu sergi fikrini kendilerine söyledim ve herkes olumlu yaklaşınca hızlı bir şekilde sergiyi oluşturduk.

Sergimizi 20 Aralık 2020 tarihine kadar açık kalacak.

Bütün sanat severleri sergiyi ziyaret için davet ediyoruz.