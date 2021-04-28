JENNİFER LOPEZ CORONA VİRÜS AŞISI İÇİN KONSER VERECEK

HABER: NEDRET HOTUN

Corona virüs aşısının dünya genelinde daha fazla ülkeye ulaşması amacıyla 22 milyar dolar toplanması hedefiyle VAX Live: Dünyayı Yeniden Birleştirmek için Konser adlı bir organizasyonun gerçekleştirileceği açıklandı. ABD’li şarkıcı Selena Gomez’in sunacağı organizasyonda Jennifer Lopez’in yanı sıra Foo Fighters, Eddie Vedder, H.E.R. ve J Balvin’in de performans sergileyeceği belirtildi.

AŞI ERİŞİMİ OLMAYAN 27 MİLYON SAĞLIK ÇALIŞANI VAR

Gösteriler ABD’nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu’nda kaydedilecek. Öte yandan, dünya çapında aşıya erişimi olmayan 27 milyon sağlık çalışanı ve 60 ülke var.