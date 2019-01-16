Jale İris Gökçe 'Kaos' sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL- Sanatsal çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdüren Jale İris Gökçe, 18 Ocak Cuma saat 18.00'da Ramada İstanbul Asia'da 'Kaos' adını verdiği sergisiyle, İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Gökçe’nin “Bu sergi, Kaos ile kurduğum bir hakikat deneyimi. Bireyselden toplumsala ve kozmosa dair. Birçok şeyin askıya alındığı sessiz bir diyalog. Bu grotesk, bu karnavalesk oluşa müphem bir gülüş eşlik ediyor: Bakhtin’in gülüşü” sözleri ile tanımladığı sergi, 25 Ocak akşamına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

JALE İRİS GÖKÇE KİMDİR?

1984 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde okudu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1994’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü’nden Yüksek Lisans, 2016 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Bölümü’nden Sanatta Doktora derecesi aldı. Sanatsal çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdüren Jale İris Gökçe, sanatçı sorumluluğu temelinde interdisipliner ve kavramsal projeler üzerindeki çalışmaları ile biliniyor.