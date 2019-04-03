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İzmir'de Cahit Berkay ile nostalji rüzgarı esti

Tosun Paşa'dan Hababam Sınıfı'na, Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Çiçek Abbas'a kadar birçok Yeşilçam yapımına müzikleriyle damga vuran Cahit Berkay, İzmirli sanatseverlerle buluştu. Berkay, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası ile birlikte nostalji rüzgarı estirdi.

İzmir'de Cahit Berkay ile nostalji rüzgarı esti

Tosun Paşa'dan Hababam Sınıfı'na, Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Çiçek Abbas'a kadar birçok Yeşilçam yapımına müzikleriyle damga vuran Cahit Berkay, İzmirli sanatseverlerle buluştu. Berkay, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası ile birlikte nostalji rüzgarı estirdi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:30
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İzmir'de Cahit Berkay ile nostalji rüzgarı esti

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konserde, Moğollar grubunun kurucu üyesi ve Yeşilçam filmlerinin ünlü bestecisi Cahit Berkay solist olarak sahneye çıktı. Berkay'ın Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası eşliğinde seslendirdiği şarkılarla sanatseverler geçmişe müzikal yolculuk yaptı. Orkestra şefliğini Burak Tüzün'ün, orkestrasyonu ise Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Yusuf Yalçın'ın yaptığı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Hande Taban'ın ise anlatımıyla renk kattığı konserde Cahit Berkay'ın eşsiz yorumu izleyenleri hayran bıraktı.

'BÖYLE SALON, BÖYLE SEYİRCİ GÖRMEDİM'

Gecede müzikleri çalınan Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahneleri de beyaz perdeye yansıtıldı. Büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunmuş filmlerin müzikleri AASSM'nin akustiğinde tekrar hayat bulurken, 1130 kişilik Büyük Salon'da tek boş yer bırakmayan izleyiciler, sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Konserin yapıldığı salona hayran kaldığını belirten Cahit Berkay, "İzmir'e birçok kez geldim fakat böyle bir salon ve seyirci görmedim, beni çok etkilendiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi. Şef Burak Tüzün de çok eğlenceli ve neşeli bir konser gerçekleştirdiklerini ve Yeşilçam'ın güzel müziklerinin İzmir'de, AASSM'de ayrı bir anlam kazandığını söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.04.2019 12:19
Anahtar Kelimeler:
Hababam SınıfıSelvi Boylum Al YazmalımTosun PaşaCahit Berkay
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