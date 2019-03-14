İZLEYENLERİN KARARI:  “BU ‘BAVUL’ GERÇEKTEN FARKLI”

M. KEMAL SALLI

Karart Kültür Sanat Yapım’ın bu yıl sezondaki oyunun oyuncu kadrosunda sahnelerin usta isimlerinden Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent yer alıyor.

“Bavul” tiyatro oyunu, son derece zıt iki insanın çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor. Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında, yalnız ve meraklı bir kadınla karışmasıyla başlayan hikaye, tuhaf ve komik olayların birbirini kovalamasıyla devam ediyor.





“DELİ-DOLU BİR OYUN”

Yapımcılığını Karart Kültür Sanat, Osman Genç’in üstlendiği “Bavul” adlı tiyatronun oyun yönetmeni Levent Tülek, böyle bir ekiple ve ustalarla çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken oyun hakkında şunları söyledi:

“Oyun, insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları doğru insan-yanlış insan tartışmasını ve günümüz insanının mutluluktan ne anladığını esprili ve renkli bir biçimde anlatan çılgın, delidolu bir oyun.”

Karart Kültür Sanat'ın yapımcılığındaki Bavul adlı oyun, bu yıl, Türkiye'nin birçok ilinde görücüye çıktı ve çıkmaya da tam gaz devam ediyor. Bavul oyunu ile ilgili tüm ayrıntıları ve turne takvimini Karart Kültür Sanat sosyal medya hesaplarından takip etmek mümkün.