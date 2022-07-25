IV. MURAT OPERASINA İSTANBUL SEYİRCİSİNDEN YOĞUN İLGİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA FESTİVALİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Antalya Devlet Opera ve Balesi, IV. Murat Operası ile Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat’ın

yaşam öyküsünü sahneye taşıdı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün önemli prodüksiyonlarından olan IV. Murat Operası, İstanbullu sanatseverlerin beğenisini kazandı.

IV. Murat Operasının bestesi 2010 yılında kaybettiğimiz Devlet Sanatçısı, Türk Operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş’e, librettosu Turan Oflazoğlu’na ait.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Avusturya İstanbul Başkonsolosu Josef Saiger ve Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, temsili izleyen sanatseverler arasındaydı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının, şef Hakan Kalkan yönetiminde yer aldığı eserin rejisi Haldun Özerten imzasını taşıyor. Ulusal Türk Operasının seçkin örneklerinden biri olan eser geleneksel ve tasavvufi müziğin çok sesli icrası eşliğinde sahnelendi.

Sultan IV. Murat Han’ın payitahtında 1623-1640 yıllarındaki Osmanlı İmparatorluğunu, saray yaşamını ve taht kavgalarını konu alan eserde “Sultan Murat” rolünde Engin Suna yer aldı.

“Kösem Sultan” rolünde Arzu Yaman, “Sadrazam Topal Recep Paşa” rolünde Umut Tarık Akça, “Nefi” rolünde Göksay Yaran, “Dilfigar” rolünde Işılay Meriç Karataş, “Silahtar” rolünde Baha İşler ve Antalya DOB sanatçıları sahnedeydi. Üç perdelik eserin dekor tasarımı

Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gazal Erten’e, ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait.

Festival 27 Temmuzda Carmen ile Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesinde, 30 Temmuzda Saraydan Kız Kaçırma ile AKM Tiyatro Sahnesi’nde sona erecek.