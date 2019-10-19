Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5094
EURO
6.4409
Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Galatasaray - Beşiktaş: 74-72
Galatasaray - Beşiktaş: 74-72
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı 
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...
Sınırda hayat normale dönüyor
Sınırda hayat normale dönüyor
179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
179 adet kaçak cep telefonu...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bölgede sessizlik hakim
Kapat

İSTANBUL’UN FESTİVALİ BAŞLADI

Bu yıl 7.’si düzenlenen Boğaziçi Film Festivali Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen açılış gecesi ile başladı.

İSTANBUL’UN FESTİVALİ BAŞLADI

Bu yıl 7.’si düzenlenen Boğaziçi Film Festivali Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen açılış gecesi ile başladı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:22
8 Okunma
İSTANBUL’UN FESTİVALİ BAŞLADI

İSTANBUL- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali’nin açılış konuşmasını Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer yaptı.

Şanlıer konuşmasına festival olarak kısa zamanda önemli mesafeler kat ettiklerini ve güven veren bir festival haline geldiklerini dile getirerek başladı.

Boğaziçi Film Festivalini daha da yukarılara taşımak ve ülkemizin kültür sanat dünyasına farklı açılardan da katkı sunabilmek adına Boğaziçi Kültür Sanat Vakfını kurduklarını dile getiren Şanlıer, Türkiye’nin kültür ve sanat alanında yapacağı çok şeyin olduğunu, vakfın kültür ve sanat yaşamına faydalı olması çalışacaklarını ifade etti.

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç ise konuşmasına festivalin 7. yılında 7 yunus ikonuyla, boğazın hem denizini hem de gün batarken ortaya çıkan renklerini bir araya getirdikleri bir afiş hazırladıklarını dile getirerek başladı.

Bu yıl İstanbul’un festivali sloganı ile yola çıktıklarını ve bu sloganının İstanbul ile özdeşleştirmek istediklerini ifade eden Kılıç, Boğaziçi Film Festivali’nin İstanbul’un festivali olduğunu ve İstanbul’dan ilham aldıklarının altını çizdi.

7. yıla özel hazırladıkları “7” seçkisinden de bahseden Kılıç, festivalin 7. yaşını David Fincher’in bir seri katilin 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmesini anlattığı kült filmi “Se7en”, Ingmar Bergman’ın sinema tarihinin en önemli filmlerinden kabul edilen 1957 yılı yapımı “Yedinci Mühür” ve Akira Kurosawa’nın kariyerinin doruk noktası olarak görülen 1954 yapımı “Yedi Samuray” ile kutlayacaklarını anlattı.

Brillante Mendoza’ya Onur Ödülü

Konuşmaların ardından Uluslararası Jüri Başkanı Yönetmen Brillante Mendoza’ya “Onur Ödülü" verildi.Aldığı ödülden dolayı onur duyduğunu dile getiren unutulmaz filmlerin yönetmeniMendoza Türkiye Sinemasından ve film yapımcılarından övgüyle bahsetti. Filistinli Yönetmen Brillante Mendoza’ya ödülünüFestival Başkanı Ogün Şanlıer takdim etti.

Açılış Filmi “The Specials”

Konuşmaların ve ödül töreninin ardından gece 72. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olarak da gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde ünlü oyuncu Vincent Cassel’in yer aldığı “The Specials” filmi ile devam etti. Çok sayıda oyuncu, yönetmen ve yapımcının katılımıyla gerçekleşen açılış gecesinin sunuculuğunu ise festivalin genel koordinatörü İrem Şentürk üstlendi.

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel MüdürlüğüKurumsal İş OrtağıGrand Pera Emek SahnesBoğaziçi Film FestivaliBoğaziçi Kültür Sanat VakfınıBrillante Mendoza72. Cannes Film FestivaliElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ressam Sare Acar'ın Eserleri Niş Art Gallery'de...
Ressam Sare Acar'ın Eserleri Niş Art Gallery'de...
Bartın'ın tarihini aydınlatan çalışma
Bartın'ın tarihini aydınlatan çalışma
İlker Başbuğ: Demokrat Parti'nin mücadelesini hiçbir parti yapmadı
İlker Başbuğ: Demokrat Parti'nin mücadelesini hiçbir parti yapmadı
Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok'tan heyecanlı ve düşündürücü bir çocuk kitabı: Dev ile Üç Cüce!
Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok'tan heyecanlı ve düşündürücü bir çocuk kitabı: Dev ile Üç Cüce!
Dünyadan 10 film, ilk kez Antalya'da gösterilecek
Dünyadan 10 film, ilk kez Antalya'da gösterilecek
BİR ŞAİR İKİ İMZA ''ERGÜL YILMAZ''
BİR ŞAİR İKİ İMZA ''ERGÜL YILMAZ''
MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’ta
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’ta
Caz müziğin efsane ismi Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'na geldi
Caz müziğin efsane ismi Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'na geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans