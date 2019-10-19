İSTANBUL’UN FESTİVALİ BAŞLADI

İSTANBUL- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali’nin açılış konuşmasını Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer yaptı.

Şanlıer konuşmasına festival olarak kısa zamanda önemli mesafeler kat ettiklerini ve güven veren bir festival haline geldiklerini dile getirerek başladı.

Boğaziçi Film Festivalini daha da yukarılara taşımak ve ülkemizin kültür sanat dünyasına farklı açılardan da katkı sunabilmek adına Boğaziçi Kültür Sanat Vakfını kurduklarını dile getiren Şanlıer, Türkiye’nin kültür ve sanat alanında yapacağı çok şeyin olduğunu, vakfın kültür ve sanat yaşamına faydalı olması çalışacaklarını ifade etti.

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç ise konuşmasına festivalin 7. yılında 7 yunus ikonuyla, boğazın hem denizini hem de gün batarken ortaya çıkan renklerini bir araya getirdikleri bir afiş hazırladıklarını dile getirerek başladı.

Bu yıl İstanbul’un festivali sloganı ile yola çıktıklarını ve bu sloganının İstanbul ile özdeşleştirmek istediklerini ifade eden Kılıç, Boğaziçi Film Festivali’nin İstanbul’un festivali olduğunu ve İstanbul’dan ilham aldıklarının altını çizdi.

7. yıla özel hazırladıkları “7” seçkisinden de bahseden Kılıç, festivalin 7. yaşını David Fincher’in bir seri katilin 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmesini anlattığı kült filmi “Se7en”, Ingmar Bergman’ın sinema tarihinin en önemli filmlerinden kabul edilen 1957 yılı yapımı “Yedinci Mühür” ve Akira Kurosawa’nın kariyerinin doruk noktası olarak görülen 1954 yapımı “Yedi Samuray” ile kutlayacaklarını anlattı.

Brillante Mendoza’ya Onur Ödülü

Konuşmaların ardından Uluslararası Jüri Başkanı Yönetmen Brillante Mendoza’ya “Onur Ödülü" verildi.Aldığı ödülden dolayı onur duyduğunu dile getiren unutulmaz filmlerin yönetmeniMendoza Türkiye Sinemasından ve film yapımcılarından övgüyle bahsetti. Filistinli Yönetmen Brillante Mendoza’ya ödülünüFestival Başkanı Ogün Şanlıer takdim etti.

Açılış Filmi “The Specials”

Konuşmaların ve ödül töreninin ardından gece 72. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olarak da gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde ünlü oyuncu Vincent Cassel’in yer aldığı “The Specials” filmi ile devam etti. Çok sayıda oyuncu, yönetmen ve yapımcının katılımıyla gerçekleşen açılış gecesinin sunuculuğunu ise festivalin genel koordinatörü İrem Şentürk üstlendi.

Elif Hayvalı