İSTANBUL’DAN DÜNYAYA AÇILAN SANAT

NEDRET HOTUN
İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinlikleri İGART Projesiyle tek çatı altında toplanıyor. İGART’ın Yürütme Kurulu Başkanlığını değerli ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan üstleniyor.
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı bünyesindeki kültür sanat etkinliklerini aynı çatı altında toplayan İGART isimli projenin detayları İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen basın buluşmasında paylaşıldı. İGART kapsamında yapılacak ilk etkinlik ‘Sanat Projeleri Yarışması’ olacak. Başkanlığını ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan’ın üstlendiği Yürütme Kurulu’nda seçilecek kazanan esere tam 1 milyon lira verilecek.
İGART 2022’de 17 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.
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