“İstanbul’a Farklı Bakışlar” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY



Bostancı The Green Park Art Gallery, 9 Kasım 2019’da Ressamlar Derneği üyesi Ressam Hacer Göktaş’ın “İstanbul’a Farklı Bakışlar” adlı Kişisel Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Eserlerinde yağlıboya, genellikle akrilik ile yaptığı çalışmalarında güzellikleri fotografik, empresyonist, analitik kübist ve ekspresyonist tarzda farklı bakışlarla, en etkileyici renk ve ışık ile tuvaline yansıtmıştır.

“İstanbul’a Farklı Bakışlar” adlı sergi; Bostancı The Green Park Art Gallery’de 22 Kasım 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.