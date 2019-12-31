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İstanbul Yelken Kulübü Ödül Gecesi

İstanbul Yelken Kulübü tarafından 2019 yılı içinde düzenlenen yat yarışlarının ödül töreni 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleşti.

İstanbul Yelken Kulübü Ödül Gecesi

İstanbul Yelken Kulübü tarafından 2019 yılı içinde düzenlenen yat yarışlarının ödül töreni 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleşti.

31 Aralık 2019 Salı 18:16
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İstanbul Yelken Kulübü Ödül Gecesi

ZAMBAK KARABAY

İstanbul Yelken Kulübü Fenerbahçe Tesisleri’nde gerçekleşen ödül gecesinde toplam 6 yarış olarak 2019 Yat Trofesi’nin döner trofe kupaları da yeni kazananları ile buluştu. Kıyasıya mücadele eden ekiplerden; IRC 0 klasmanında ENKA CHEESE, IRC 1 klasmanında DATA FAKS TRUVA 1, IRC 2 klasmanında HELLY HANSEN CHEESE, IRC 3 klasmanında ÖZAYSAILING TEAM ELECTRON, IRC 4 klasmanında BOSCH ALİZE ZİG ZAG ve GEZGİN klasmanında A3, Trofe’nin sahibi oldu.

Ödül töreninde;  Çanakkale Zaferi 104. Yıl Kupası, 35.Yıl Deniz Harp Okulu Kupası, 34.Yıl Amiral Kupası (İstanbul Boğaz Kom. Kupası), (Sahil Güvenlik Kom.Kupası), 59.Yıl Donanma Kupası, 67.Yıl Altınkilit Kupası, Heybeliada 1773 Kupası,

Ve son olarak; ödül töreni, 2019 yılı Yat Trofesi’nin kupalarının verilmesi ile Deniz kuvvetlerinden ve yatçılık camiasından geniş bir katılım ile gerçekleştirilen gece, İstanbul Yelken Kulübü’nün geleneksel kilit zincirine 67’nci baklanın ilavesiyle son buldu.
 

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