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İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDE SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR

24 Kasım 2021 Çarşamba 12:59
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İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDE SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR

DİNÇER KARACALAR

Fotoğraf, resim ve çağdaş sanat dallarının önemli temsilcilerinin ağırlanacağı, ilham ve yaratıcılık dolu etkinlik dizisi, 25 Kasım’da başlıyor.

Her ay farklı sanatçıların öğrencilerle buluşacağı İletişim Fakültesi Sanat Günleri’nin açılış konuğu; fotoğrafçı, Influencer ve Köşe Yazarı Yeşim Mutlu olacak. “İletişim Sanattır” sloganına sahip söyleşi 25 Kasım Perşembe, saat 14:00’da İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi, İletişim Fakültesi TV Stüdyosu’nda gerçekleşecek ve aynı zamanda canlı olarak, Ticaret İletişim Medya Merkezi YouTube Kanalı TİMM TV’de yayınlanacak. Etkinliğin canlı yayını, sanata ilgi duyan herkese açık olacak.

Yeni Dünyanın Hayal Kurucu Sanatçısı

Alanında kişisel ve karma pek çok sergi çalışmasının yanı sıra, fotoğraf ve sosyal medya eğitimleri, çeşitli platformlarda dijital içerik üretimleri, sosyal sorumluluk ve fotoğraf projeleriyle kariyerine devam eden Yeşim Mutlu, kendi tanımlamasıyla “hayal kurucu ve yeni dünya insanı” olarak fotoğrafa ilgi duyan herkese taze bir bakış açısı sunacak ve geçmişte ürettiği eserlerden günümüze fotoğrafa bakışını aktaracak.

Ufuk Açan, İlham Veren Konuklar

İletişim Fakültesi Sanat Günleri her ay kendi alanlarında önde gelen isimleri genç zihinlerle bir araya getirerek, Kasım 2021- Haziran 2022 tarihleri arasında, iletişim süreçlerinden sanat pratiklerine uzanan bir yolculuğa ev sahipliği yapacak.

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İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR
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