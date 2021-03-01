İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILDI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un restorasyonunun her aşamasını titizlikle takip ettiklerini belirttiği tarihi Atlas Sineması ile birlikte İstanbul Sinema Müzesi de açıldı.

Yaklaşık 150 yıllık bir tarihe sahip olan Atlas Sinemasının bulunduğu bina Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi. Hem Atlas Sineması hem de müze sinemaseverleri ağırlayacak.

Tarihi bina restore edilirken sanat tarihi açısından önemli figürlere rastlandı. Müzede Türk ve dünya sinemasının en önemli belgeleri ve araç gereçleri sergileniyor. Müzede 8 bin film afişinin yer aldığı bir digital platform da yer alıyor. Özel koleksiyonların yer aldığı müzede dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından baş yapıtları da sinemaseverler için sergilenecek.