İstanbul Sanat Magazin Ödül Etkinliği

ZAMBAK KARABAY
İSTANBUL
İstanbul Sanat Magazin’in 2019 yılı “Başarıya Alkış – Emeğe Saygı” Ödül Töreni ve Sergisi 16 Nisan 2019 Salı günü İstanbul Feneryolu’ndaki tarihi Kilercibaşı köşkünde muhteşem bir programla gerçekleştirildi. Şölen havasında uygulanan programda 118 Y Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Lion Zerrin Tever ile 118 Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi birlikte örnek bir ev sahipliği yaptılar.
Açılış kurdelesini Sinema Sanatçısı Engin Çağlar ile Uluslararası Lions Kulüpleri Federasyonu 118 Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi 2018-2019 Dönemi Genel Yönetmeni Lion Ertuğrul Yıldız birlikte kesti. Serginin canlı müzik eşliğinde gezilmesinin ardından kokteyle geçildi.
İstanbul Sanat Magazin İmtiyaz Sahibi Kemal Gönüleri plaket belge ve şiltleri sahiplerine verirken, kuruluş olarak geleneksel hale getirdikleri ‘Başarıya alkış, emeğe saygı’ ödüllerine layık görülenleri kutladı…
“BAŞARI ALKIŞ” ödülü alanların isimleri şöyledir: Ana Dergisi – Şaheste Günday, Berfin Bahar Dergisi – İsmet Arslan , 110.Yılını kutlayan Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği , Küratör Mehmet Lütfi Şen , Tiyatro Sanatçısı Esra Ülger , Ses Sanatçısı Ece Mumay, Tiyatro Sanatçısı-Karikatürist-Grafik Sanatçısı Alinur Uğurpakkan, Karikatür-Resim-Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu , Mustafa Ayaz Müzesi – Ressam Prof. Dr. Mustafa Ayaz
“EMEĞE SAYGI” Ödüllerini Alan İsimler: Türk Sinemasının Beyefendi Oyuncusu Ediz Hun, Türk Sinemasının Aşk Filmlerinin başarılı Jönü Engin Çağlar , Türk Sinemasının pos bıyıklı dedesi Müteveffa Sinema Oyuncusu Hulusi Kentmen, Türk Sinemasının başarılı Yönetmenlerinden Yılmaz Atadeniz, Barış Elçimiz Müteveffa Ses Sanatçısı Barış Manço, Türk Resim Sanatının en önde gelen ismi Ressam Bedri Baykam, Ressam Ayla Akyol, Ressam Nur Ulubil, Senfonik Kaligrafi Ustası Etem Çalışkan, Ressam Prof. Dr. İsmail Avcı, Heykeltraş Prof. Dr. Meriç Hızal, Karikatürist Akdağ Saydut, Efece Haber M.Yahya Efe, TV sunucusu Spiker Gülgün Feyman, Türk Sanat Müziği Sanatçısı-Bestekar Vedat Çetinkaya
Sergiye Katılan Sanatçılar: Asuman Türkkan, Güler Dikme, Günseli Yetkin, Pervin Bülbül, Şahnaz Yılmaz, Azniv Çoban, Akın Ok, Canan Arabacı, Yıldız Thwaites, Ayşegül Bayraktar, Aynur Yıldırım, Nur Ulubil, Nihal Güres, Cahide Topaloğlu, Şehnaz Aykaç, Semiha Duman, Gülşen Doğan, K.Muzaffer Gençer, Nurcan Aral, Fevziye Özmen, Funda Camelmas Mepa, Harika Ören, Deniz Tokgöz, Şahika Öner, Kemal Gönüleri, Perihan Koca , Figen Koylan, Esin Mumcu, Belma Demir Akdağ, Selma Kır ve Aylin Dönmez
Serginin 18 Nisan akşamına kadar izlenimde olacağı bildirildi.
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