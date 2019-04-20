İstanbul Sanat Magazin Ödül Etkinliği

İstanbul Sanat Magazin’in 2019 yılı “Başarıya Alkış – Emeğe Saygı” Ödül Töreni ve Sergisi 16 Nisan 2019 Salı günü İstanbul Feneryolu’ndaki tarihi Kilercibaşı köşkünde muhteşem bir programla gerçekleştirildi. Şölen havasında uygulanan programda 118 Y Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Lion Zerrin Tever ile 118 Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi birlikte örnek bir ev sahipliği yaptılar.