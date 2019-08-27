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 İstanbul Rooftop Festival Başlıyor

Bir Sonbahar klasiği haline gelen İstanbul Rooftop Festival, bu sene It’s Chiller Time desteğiyle gerçekleşecek. İstanbul’un en popüler 12 terasında aynı anda gerçekleşecek festival, 7 Eylül Cumartesi günü katılımcılarına farklı bir festival deneyimi yaşatacak.

 İstanbul Rooftop Festival Başlıyor

Bir Sonbahar klasiği haline gelen İstanbul Rooftop Festival, bu sene It’s Chiller Time desteğiyle gerçekleşecek. İstanbul’un en popüler 12 terasında aynı anda gerçekleşecek festival, 7 Eylül Cumartesi günü katılımcılarına farklı bir festival deneyimi yaşatacak.

27 Ağustos 2019 Salı 12:54
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 İstanbul Rooftop Festival Başlıyor

İSTANBUL- Bu sene It’s Chiller Time desteğiyle gerçekleşecek İstanbul Rooftop Festival, XXX’ten fazla müzisyene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yaz aylarına keyifli bir veda olacak festival, sanatçı performanslarının yanı sıra birbirinden farklı aktivitelerle de katılımcıları gün boyu sürecek eğlenceye ortak edecek.

Elektronik müziğe olan tutkusunu, kendi kökeni olan Afrika ritimleri ve özleri ile birleştiren Floyd Lavine, 1994 yılından beri beraber müzik yapan ve elektronik ve tech-house müziğin melodik ritimlerini benimseyen Berlin merkezli duo Dole & Kom ve eşsiz enerjisiyle tekno/house müziği old school ve günümüz tınıları ile harmanlayan Jack the Rapper gibi dünyaca ünlü sanatçılar 7 Eylül Cumartesi günü dinleyicilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak için It’s Chiller Time desteğiyle İstanbul Rooftop Festival’de müzikseverlerle buluşacak.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

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