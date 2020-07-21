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İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' Sergisi

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, kültür alanında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Havalimanı'nda bin metrekarelik alan üzerine kurulan 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' adlı sergisiyle yolcular Anadolu Uygarlığı'na ait orijinal eserleri yakından görme fırsatı buluyor.

21 Temmuz 2020 Salı 13:08
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İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' Sergisi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından İstanbul Havalimanı'nda açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' sergisinde Anadolu'da bulunan 27 müzeden 300 eser yer alıyor. Müzede Fatih Sultan Mehmet dönemine ait kılıç, İmparator Caracalla'nın tek bütün heykeli ve Kadeş Antlaşması gibi orijinal eserler bu sergide yer alıyor. Bir yıl boyunca İstanbul Havalimanı'nda transit yolcuların ziyaret edeceği sergide, ayrıca Anadolu'da hakimiyet kurmuş uygarlıklara ve devletlere ait eserler de yer alıyor. 


 

ANADOLU UYGARLIKLARINI TANITIYORUZ 

Anadolu Uygarlıkları'ndan seçkin eserlerin yer aldığı sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Arkeoloji Müdürü Rahmi Asal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA arasında imzalanan bir protokol kapsamında yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine bu müze kuruldu. Amacı da şu; ülkemize transit yolcu olarak gelen ziyaretçilerimize önümüzdeki yıllardaki programlarına Türkiye'yi de dahil etmek amacıyla Anadolu Uygarlıkları'ndan seçkin eserlerle bir müze oluşturulması planlandı.  Anadolu uygarlıklarını Anadolu'daki Anadolu'yu yönetenler üzerinden bu sergi planlandı ve bu ilk sergimiz. Bu sergiler geçici sergiler şeklinde her yıl yenilenecek. Bu yılki serginin konsepti Türkiye'nin hazineleri tahtın yüzleri.  Burada  Anadolu'da doğup gelişen kültürler, devletlerle veya bir şekilde buraya gelip uzun yıllar hakimiyet kurmuş uygularlıkların devletlerin yönetenleri üzerinden Anadolu Uygarlıkları'nı tanıtıyoruz" dedi.   


 

EN SEÇKİN ESERLER BURADA YER ALIYOR 

Son yıllarda Anadolu'da ve dünyadaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bir gerçekte yönetim kavramının tarih öncesi dönemden itibaren gündeme gelmiş olduğunu söyleyen Asal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun en iyi örneklerden biri de son yılarda popüler olan Göbeklitepe'dir. Burada ortaya çıkartılan ve tapınak öncüsü olduğu kabul edilen kalıntıların yapılabilme erkinin herhangi bir birbiriyle  iletişimi olmayan ve bir yönetim anlayışına sahip olmayan bir toplum tarafından yapılamayacağı öne sürülüyor. Biz de onun için Anadolu'daki yönetim sürecini Göbeklitepe'den alıp, Çatalhöyük, Arslantepe ve Alacahöyük gibi merkezlerden alıp, Cumhuriyet dönemine Anadolu'nun Ulus devletine kadar getirdik. Anadolu'dan 27 müzeden 300 eser orijinal eserler bunlar çok azı imitasyon. İmitasyon olanlar daha çok taht dediğimiz eserlerimiz. Onun dışındaki eserlerimizin yüzde 99'da orijinal eserler. Küçük bir Anadolu uygularları müzesiyle karşı karşıyayız  aslında. Müzede Kadeş Antlaşması, Caracalla'nın tek bütün heykeli, Fatih Sultan Mehmet Dönemine ait kılıcımız ve Anadolu uygarlıklarının en seçkin eserleri burada olacak."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıTürkiyenin HazineleriTahtın YüzleriSergi
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