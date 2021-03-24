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İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 40 YAŞINDA

24 Mart 2021 Çarşamba 12:24
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İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 40 YAŞINDA

HABER: NEDRET HOTUN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen ‘İstanbul Film Festivali’ bu yıl 40. yaşını kutluyor.  Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali 1-Nisan/29-Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. İstanbul Film Festivali’nin 1 Nisan’da çevrimiçi olarak başlayacak 40. Yıl gösterimleri Mayıs ve Haziran aylarında yine çevrimiçinin yanı sıra salonlarda ve Açıkhava sinemasında devam edecek. Festivalin Ulusal yarışmaları 20-29 Mayıs, Uluslararası yarışmaları ise 18-29 Haziran’da yapılacak.    

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Anahtar Kelimeler:
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 40 YAŞINDA
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