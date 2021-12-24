Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,883.07
ALTIN
691.04
DOLAR
11.60
STERLİN
15.92
EURO
13.39
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Karabük Belediyesi 8 adet otobüs hattı ihale edecek
Karabük Belediyesi 8 adet...
Ayvalık’ta Hazineye ait taşınmaz satılacak
Ayvalık’ta Hazineye ait taşınmaz...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Siirt Üniversitesi akademik personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU YOL PRÖMİYERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ozan Uçar’ın yazıp yönettiği Yol 22 Aralık Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesinde prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun ilk temsilinde seyircinin büyük beğenisini kazandı.

24 Aralık 2021 Cuma 17:13
5 Okunma
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU YOL PRÖMİYERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Yol’un konusu şöyle:
Büyük Hak aşığı Yunus Emre, doğduğu ve içinde büyüdüğü topraklardan ayrılıp, peşinde olduğu manevi gerçekliği bulmak amacıyla bir ‘YOL’ a çıkar. Yolculuğu boyunca Anadolu’yu kat ederken yine kendisi gibi hakikat peşinde yola koyulmuş ve Anadolu’yu manevi anlamda zenginleştirmiş tasavvuf ehlinin yer yer izlerine, yer yer de kendilerine denk gelir.
Yazan & Yöneten: Ozan Uçar Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı
Işık Tasarımı: İ. Önder Arık
Müzik: Sedat Anar
Koreografi: Evrim Akyay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ozan UçarYolİstanbul Devlet TiyatrosuPrömiyerSevgül Eroğluönce VatanTiyatro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş kazılarında yeni keşif: 5 bin 500 yıllık yaprak bulundu
Beşiktaş kazılarında yeni keşif: 5 bin 500 yıllık yaprak bulundu
Evin altında 7'nci yüzyıla ait sinagog bulundu
Evin altında 7'nci yüzyıla ait sinagog bulundu
MÜZİK DÜNYASININ KARA GÜNÜ..
MÜZİK DÜNYASININ KARA GÜNÜ..
EMRAH KAYİHAN MALATYA HALKINA TÜRK SİNEMASINA VERDİKLERİ DESTEK VE İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ
EMRAH KAYİHAN MALATYA HALKINA TÜRK SİNEMASINA VERDİKLERİ DESTEK VE İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ
Merakla Beklenen İkinci Fragmanı Yayınlandı: “MEVLANA / MEST-İ AŞK”
Merakla Beklenen İkinci Fragmanı Yayınlandı: “MEVLANA / MEST-İ AŞK”
‘‘VİŞNE BAHÇESİ’’ İZMİR SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
‘‘VİŞNE BAHÇESİ’’ İZMİR SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
Afişi İlk Kez Yayınlandı!
Afişi İlk Kez Yayınlandı!
BUKET BOZAY’DAN KEDERİN ŞİİRLERİ:  “MEYUS ZAMANI”
BUKET BOZAY’DAN KEDERİN ŞİİRLERİ:  “MEYUS ZAMANI”
Patara'da tüm zamanların ziyaretçi ve gelir rekoru
Patara'da tüm zamanların ziyaretçi ve gelir rekoru

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma