İSTANBUL DEVLET TİYATROSU YOL PRÖMİYERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

SEVGÜL EROĞLU
İSTANBUL
Yol’un konusu şöyle:
Büyük Hak aşığı Yunus Emre, doğduğu ve içinde büyüdüğü topraklardan ayrılıp, peşinde olduğu manevi gerçekliği bulmak amacıyla bir ‘YOL’ a çıkar. Yolculuğu boyunca Anadolu’yu kat ederken yine kendisi gibi hakikat peşinde yola koyulmuş ve Anadolu’yu manevi anlamda zenginleştirmiş tasavvuf ehlinin yer yer izlerine, yer yer de kendilerine denk gelir.
Yazan & Yöneten: Ozan Uçar Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı
Işık Tasarımı: İ. Önder Arık
Müzik: Sedat Anar
Koreografi: Evrim Akyay
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