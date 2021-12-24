İSTANBUL DEVLET TİYATROSU YOL PRÖMİYERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Yol’un konusu şöyle:

Büyük Hak aşığı Yunus Emre, doğduğu ve içinde büyüdüğü topraklardan ayrılıp, peşinde olduğu manevi gerçekliği bulmak amacıyla bir ‘YOL’ a çıkar. Yolculuğu boyunca Anadolu’yu kat ederken yine kendisi gibi hakikat peşinde yola koyulmuş ve Anadolu’yu manevi anlamda zenginleştirmiş tasavvuf ehlinin yer yer izlerine, yer yer de kendilerine denk gelir.

Yazan & Yöneten: Ozan Uçar Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı

Işık Tasarımı: İ. Önder Arık

Müzik: Sedat Anar

Koreografi: Evrim Akyay