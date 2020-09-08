İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu "KOLAJ" ile açıyor

İSTANBUL - İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, pandemi sürecinin en zor günlerinde evlerinden katıldıkları sayısız etkinlik gerçekleştirmiş, kontrollü olarak dışarı çıkılmaya başlanılan günlerde ise Açık Hava Konserleri ile seyircisi ile buluşmuştu.



Ağırlıklı olarak resim sanatında kullanılan latince kökenli bir terim olan kolaj; "bir yüzeyde birçok katmanlı kesip yapıştırılmış, birbirinden farklı yüzeylerin oluşturduğu bir form" olarak tanımlanıyor.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi; bu kavramdan yola çıkarak, resimdeki yüzeyi dans ve müzik elementlerini "kesip yapıştırarak" sahnede oluşturuyor. Opera, bale, modern dans topluluğu, koro, çocuk korosu ve çocuk balesi sanatçılarının bir araya gelerek hazırladıkları "KOLAJ" yeni bir mekanda; Büyükyalı Fişekhane’ de sanatseverlerin karşısında olacak.



Toplamda yaklaşık 60 dakika sürecek "KOLAJ"ın temsil tarihleri ise; 9 Eylül 2020 Çarşamba ve 11 Eylül 2020 Cuma, saat 20.00’de olacak.