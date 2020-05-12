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İslami güzel yazı sanatı 'Hüsn-i Hat' dünyaya tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, insanlığın somut olmayan kültürel mirası olma yolundaki İslami güzel yazı sanatı 'Hüsn-i Hat'ın ulusal ve uluslararası farkındalığını artırmak üzere tanıtım filmi hazırlanarak, dünyaya tanıtılacağı açıklandı.

12 Mayıs 2020 Salı 15:22
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İslami güzel yazı sanatı 'Hüsn-i Hat' dünyaya tanıtılacak

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çamlıca Camii ile İstanbul’un tarihi mekanlarından görüntülerin yer aldığı filmde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Mürekkebin İzi' adlı sergide teşhire sunulan el yazması Kur'an-ı Kerim görüntüleri de bulunuyor. Yüzlerce yıllık 'Hüsn-i Hat' sanatının inceliklerinin aktarıldığı tanıtım filmde, Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazinelerinden Klasik Kitap Sanatçısı Uğur Derman ile Hattatlar Hasan Çelebi ve Fuat Başar'ın da anlatımlarına yer veriliyor. Türkçe ile İngilizce olarak iki ayrı dilde hazırlanan ve yaklaşık 10 dakika süren filmin Türkçesine Bakanlığın 'aregem.ktb.gov.tr/TR-261905/hat-sanati.html' adresinden ulaşılabiliyor.   

GEÇMİŞTEN GELECEĞE IŞIK

Kur'an-ı Kerimi en güzel şekilde yazabilme gayretinden doğan ve estetik değerler dikkate alınarak ölçülü ve nispetli bir şekilde kamış kalem ve is mürekkebiyle yazı yazma sanatı olan 'Hüsn-i Hat' tarihi, dini ve sanatsal olarak geçmişten geleceğe ışık tutuyor. Yüzlerce yıldır mimaride de sıklıkla kullanılan bu sanat kapılarda, duvarlarda, mihraplarda, minberlerde ve kubbelerde derin bir hayranlık uyandırıyor; insanların da verilmek istenen mesajı sevgiyle okumalarına vesile oluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, ulusal dosya olarak UNESCO'ya sundukları 'Hüsn-i Hat' sanatının adaylık sürecinde ve temsili listeye kayıt aşamasından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak üzere bu filmi hazırladıklarını vurguladı. İbiş, kimi zaman küçük boyutlarda kimi zaman da anıtsal bir şekilde yazılan ve toplumsal hafızanın önemli bir parçasını oluşturan bu sanatın anlatıldığı filmde başta gençler olmak üzere 'Hüsn-i Hat' sanatına ilgi duyan herkes için dikkat çekici yanların bulunduğuna işaret etti.

'Hüsn-i Hat', UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedilmek üzere mart ayında dosya olarak sunulmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanlığıİslami Güzel Yazı SanatıHüsni Hat
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