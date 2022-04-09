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İslam Medeniyetleri Müzesi'ne yoğun ilgi 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılan Büyük Çamlıca Cami Külliyesi içindeki İslam Medeniyetleri Müzesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 15:29
İslam Medeniyetleri Müzesi'ne yoğun ilgi 

 İSTANBUL, (DHA) -Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle buluşma şansı olmayan eserler" dedi.

Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Müze, bugün ilk ziyaretçilerini kabul etti. İslam sanatının 7. yüzyıldan 19.yüzyıla kadar olan tarihi gelişimini yansıtan 700'e yakın eserin sergilendiği müze vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çamlıca Camii'nde 10 bin metrekare kapalı alanda bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı. Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde Peygamber Efendimiz'in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları gibi birçok eseri görme imkanı bulmakta.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Gerçekten bu gördüğü ilgiden çok memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, halkımızın burayı ücretsiz gezmesiyle ilgili bir müjdesi olmuştu. Güzel bir ilgi bekliyorduk. Bugün umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Siz de gözlüyorsunuz. Henüz açılalı iki buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladı. Bu bizler için gurur verici bir şey" dedi.

"EVVELDEN ZİYARETÇİYLE BULUŞMA ŞANSI OLMAYAN ESERLER VAR"

Yasin Yıldız şöyle devam etti: 

"İslam Medeniyetleri Müzesi Türkiye'de bir müze olarak inşa edilmiş en önemli eserlerden bir tanesi. Bu yönüyle mesleğimiz açısından da çok önemli. Burada dün de ifade edildi. 700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor. Koleksiyonumuzun şöyle bir önemi var. Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle buluşma şansı olmayan eserler. Müzelerimizin depolarında bulunuyordu. Bugün bu müzenin gördüğü ilgiden şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış. Tam zamanıymış, çok da isabet olmuş. Gördüğü ilgiden bunu söyleyebiliyoruz. Tabii sadece eserler değil, bunun yanında bu müzede ciddi bir teknolojik altyapımız var"

"MERAKLA İZLİYORUM "

Müzeye ziyarete gelen Ayşe Çalışkan, "Çok güzel olmuş. Merakla izliyorum eserleri" diye konuştu. Can Koç, "Daha önce İslami Eserler Müze'sini gezmiştik. Oradaki eserlerin bir kısmı burada. Yeni eserler olacağını duymuştum. Gayet güzel bir çalışma. Yapanların ellerine sağlık" dedi.

İslam tarihinden Osmanlı medeniyetine kadar yüzlerce eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi saat 11.00 ila gece 01.00'e diğer günler ise saat 11.00 ila 23.30'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. (DHA)

DHA

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