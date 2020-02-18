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İşitme engellilerin stand up gösterisine yoğun ilgi gösterildi

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen organizasyonda sahneye çıkan işitme engelliler, kendilerini seyretmeye gelenlere komedi yeteneklerini sundu

18 Şubat 2020 Salı 14:27
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İşitme engellilerin stand up gösterisine yoğun ilgi gösterildi

İSTANBUL- Türkiye'de bir ilk... İşitme engelliler, stand up yaparak komedi yeteneklerini sergiledi.

Türkiye'de kendi alanlarında ilklere imza atan BKM Mutfak ile İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği'nden devrim niteliğinde girişiminde daha bulundu. Söz konuşu girişimle BKM Mutfak ile İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) iş birliğiyle ilk işitme engelli stand up sanatçıları yetiştirilecek.

16 Şubat'ta işitme engelliler, BKM Mutfak Açık Mikrofon'da sahneye çıkarak, birçok şehirden gelenlerin de aralarında olduğu 200 kişiye güldürü üzerine yeteneklerini sergiledi. BKM Mutfak Açık Mikrofon'da Murat Dokumacı moderatörlüğünde sahneye çıkan ilk işitme engelliler Hasan Kaçar, Ahmet Turan Yılmaz, Arda Metin Sayüsü, Zeynep Çakır, Gülşah Semerci, Emre Aksoy, İlyas Kavalcı, Dicle Demirkıran, Mustafa Bici, Emir Çelik, Koray Çivril oldu.

Böylelikle bugüne kadar çeşitli meslek dallarından birçok kişinin stand up yeteneğini sergileme yeteneğini sergileme olanağını bulduğu, komedi sektörüne yeni isimler kazandıran Açık Mikrofon, işitme engelliler için de farkındalık kazandırmak üzere ilk adımını attı.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.02.2020 14:33
Anahtar Kelimeler:
BKM Mutfak Açık MikrofonRElif HayvalıStand UpIşitme Engelliler
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