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IŞIL YÜCESOY’DAN SEZEN AKSU SOKAĞI’

Işıl Yücesoy’dan pandemi günlerinde çok hoş bir sürpriz geldi

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:16
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IŞIL YÜCESOY’DAN SEZEN AKSU SOKAĞI’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Usta sanatçı ‘Sezen Aksu Sokağı’ adını verdiği proje kapsamında önce YouTube’ta sevdiği Sezen Aksu şarkılarını yorumladı, sonrasında bu şarkılar bir albüme dönüştü. 

Işıl Yücesoy’un Sezen Aksu şarkılarını söylediği albümündeki şarkılar, besteci ve piyanist Murat Aşkan’ın yeni düzenlemelerinden oluşuyor. Albümde; ‘Kaybolan Yıllar’, ‘Şarkı Söylemek Lazım’, ‘Tükeneceğiz’, ‘Ateş Böceği’, ‘Sarı Odalar’, ‘Perişanım Şimdi’, ‘Kaç Yıl Geçti Aradan’, ‘Büklüm Büklüm’, ‘Biliyorsun’ ve sözü Sezen Aksu’ya, müziği Cenk Taşkan’a ait olan ‘Dört Günlük Bir Şey’ isimli şarkılar yer alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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