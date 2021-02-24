IŞIL YÜCESOY FİKRET ŞENEŞ’İ UNUTMADI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy “Ablam, öğretmenim, dostum” dediği ilk kadın Türk şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş’i, ölümünün 6. yıl dönümünde belgesel tadında hazırladığı video ile andı.

Işıl Yücesoy’un YouTube kanalında yayınladığı; Fikret Şeneş’le olan anılarını anlattığı, şarkılar söylediği, kimi zaman duygulandıran kimi zaman gülümseten özel videosu Yücesoy’un, duygu yüklü sözleriyle açılıyor.

Öğretmenim Fikret Şeneş

“Öğrenciyken çalışır çalışır istediğimiz notu alamazdık, hocalarımıza ‘Sıfırcı’ diye isim takardık. Yıllar geçince o not kırmalarının ne kadar işe yaradığını gördüm. Daha ötesi titizliğimden ben de öğrencilerime çok da bol keseden not vermez oldum. Eminim onlar da ardımdan “Sıfırcı Işıl” demişlerdir. Olsun desinler, daha sonra işlerine yarayacaktır. Kim bilir gün gelir aralarından bir tanesi de beni hayırla yad eder, tıpkı benim öğretmenim Fikret Şeneş’i yad ettiğim gibi...”