İŞ SANAT’TAN ‘CUMA İŞ ÇIKIŞI’ KONSERLERİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL



İş Sanat’ın iş çıkışı ücretsiz Açıkhava Konserleri başladı. İş Kuleleri Kibele heykeli önünde hayata geçirilen Cuma iş çıkışı konserlerinin ilki 3 Eylül Cuma akşamı Evren Can Gündüz’le başladı ve ücretsiz gerçekleştirilen Cuma iş çıkışı konserleri haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Konserlerin yanı sıra DJ performanslarının da yer aldığı etkinlikler Eylül ayı boyunca Cuma akşamları 18.00 ila 21.00 civarında gerçekleşecek ve 10 Eylül’de Hey Douglas Live, 17 Eylül’de Sattas, 24 Eylül’de Babazula konserleri gerçekleşecek.