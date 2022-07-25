İş Dünyasındaki “Kariyer Oyunları” Kitap Oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Günümüzün rekabet dolu dünyasında zaman su gibi akıp gidiyor ve bizler tüm çabalarımıza rağmen hayalini kurduğumuz kariyere çeşitli nedenlerle ulaşamadan çalışma hayatımızı sürdürmek zorunda kalıyoruz. Bir de buna dünyada yaşanan ekonomik çalkantılar, işsizliğin çoğalması, sadece kendini düşünen yöneticiler ve katı patron politikaları gibi birçok neden de eklendiğinde, arzu ettiğimiz kariyere ulaşmanın her geçen gün daha da zor hale geldiğini söylemek zor değil. Tam da bu nedenlerden dolayı son zamanlarda milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçlarının ardından tercihlerini yapmaya başlayan gençler ve aileleri de aynı ortak soruya cevap aramaya başladılar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen doğru kariyeri nasıl inşa edebiliriz?

“En İyi Üniversitelerden Mezun Olmanız, İyi Bir Kariyer İçin Tek Başına Yeterli Değil”

İyi bir eğitim almanın iyi bir kariyer için önemli olduğuna ancak tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken Koçyiğit, hedefe varabilmek için teknik becerilerin yanında sosyal becerilerin de hayati derecede önemli olduğunu söylüyor. Murat Koçyiğit;

“Katıldığım konferanslarda edindiğim gözlemlere göre, kariyer yolculuğunun ilk basamaklarında birçok kişi iyi bir okulda eğitim almanın yeterli olduğunu düşünüyor. Fakat rekabetin giderek arttığı iş dünyası içerisinde çok iyi eğitim almanın ve çok çalışmanın artık yeterli olmadığı çok açık. Günümüz yöneticileri her ne kadar bizden öncelikle sorumlu olduğumuz işi en iyi şekilde yapmamızı bekliyor olsalar da bunu yaparken; çözüm odaklı, yenilikçi, özgüvenli, uyumlu ve iletişimimizin kuvvetli olmasını da artık hiç olmadığı kadar önemsiyorlar. Ancak bu noktada bilinmesi gereken en önemli şey; sosyal becerilerin teknik becerilerden çok daha zor kazanılan bir beceri seti olmasıdır. Kariyer oyunu dediğimiz olgu tam da bu noktada devreye giriyor aslında. Bu becerileri elde etmek için her fırsatı değerlendirin ve kendi geleceğiniz için kendi oyununuzu oynamaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü farkı yaratanlar, oyunun farkında olanlardır” dedi.

“Oyununu Kazanabilmeniz İçin Kritik Üç Adım Var”

Kariyer oluşturma sürecinde doğru oyunu oynamak ve kazanmak için çok önemli gördüğü üç unsura dikkat çeken yönetim danışmanı Murat Koçyiğit,

“Tatmin edici bir kariyer istiyorsanız şu üç kritik faktöre sahip olmak hayati derecede önemlidir. Bunlar; Tutku, Güçlü Yönler ve Piyasa. Ancak bunlardan sadece iki tanesine sahip olmanız yetmeyecektir. Örneğin; bir şey hakkında tutkuluysanız, çok çalışmalı ve bu konuyla ilgili beceri veya bilgiyi güçlü yanlarınızdan birine dönüştürmelisiniz. Fakat kazandığınız bu yeni nitelik iş verenlerin umurunda değilse, ev kiranızı ödeyecek bir iş bulmakta zorlanacaksınız demektir. Ya da bir konuda gerçekten iyiyseniz ancak bundan pek hoşlanmıyorsanız, kariyerinizi onun etrafında oluşturmak size çok fazla para kazandırıyor olsa bile bu iş, sizi ileride mutuz edebilir. Bu yüzden; eğer tutkunuz felsefe, Yunan edebiyatı veya kartonpiyer ustalığı ise gözlerinizi açık tutmanız ve net bir strateji ile ilerlemeniz oldukça önemlidir.” dedi.

“Kariyer Oyunlarında İnsan İlişkileri ve İletişim Olmazsa Olmaz”

Kişilerin kariyer basamaklarını tek tek tırmanırken iletişim ve insan ilişkilerine önem vermesi gerektiğini vurgulayan yönetim danışmanı ve yazar Murat Koçyiğit,

“Gerçekçi olmak gerekirse, çok az sayıda müzisyen ve sanatçı kendilerini geçindirecek kadar para kazanabiliyor. Sanatta veya diğer alanlarda başarıya ulaşmış olanlarsa, genellikle güçlü iş birlikteliklerine sahip olup, başkalarıyla ortaklık kurmuş olanlar. Dolayısıyla kariyeri kurgulamak kadar bunun taşlarını döşerken insan ilişkilerinin de çok önemli olduğunu sürekli vurguluyoruz. Sosyal alanda kişinin kendisini geliştirebileceği alanlar oluşturması ve doğru zamanda doğru kişilerle doğru ortaklıkları yapıyor olması, yeni kariyer olanakları getirmekle birlikte şirket içinde bulunan diğer çalışanlara göre çok daha fazla fark edilmesine olanak sağlayacaktır.” dedi.

“Kariyer, Sorumluluk Bilincinizin Bir Yansımadır”

Çocukluk döneminin, ilerleyen yaşlarda planlanan kariyer yolculuğu üzerine büyük etkisinin olduğunun altını çizen Kariyer Oyunları kitabının yazarı Murat Koçyiğit;

“Sorumluluk almak kariyeri etkileyen en önemli etkenlerden birisidir. Fakat bizler çoğu zaman doğrularımız ya da yanlışlarımızla sorumluluk almaktan maalesef çekiniyoruz. Bunun birçok nedeni olsa da en önemli sebeplerden biri, özellikle ebeveynlerin çocukluk döneminde çocuklarının yaptıkları hatalara karşı gösterdikleri yanlış yön verme veya psikolojik olarak çocuğu yaptığı hataya karşı sorumluluk almasını engelleme çabasıdır. Çünkü birey, ilerleyen yıllarda oluşan yanlışlara karşı da aynı duyguyu yerleştirme eğilimi gösterecektir. Örneğin; kendi performans düşüklüğünün tek sebebini yöneticileri ya da diğer iş arkadaşlarına bağlayan bir çalışanın, kendi eksikliklerini görmesi ve düzeltme çabasına girmesi mümkün değildir. Dolayısıyla kariyer oyununda öne geçmek için atılması gereken en etkili adımlardan bir tanesi de her ne sebeple olursa olsun sorumluluk almak, oluşan hataları kabullenmek ve düzeltmek için gerekli adımları atıyor olmaktır” dedi.