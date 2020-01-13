İran – Türkiye Uluslararası Grup Sergisi

ZAMBAK KARABAY

Kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan Grup Sergisinde İran ve Türk sanatçıların eserleri büyük ilgi gördü. 50 sanatçının katılım gösterdiği ve farklı disiplinlerde oluşturduğu Karma Sergi, 10 Ocak 2020 tarihine kadar Niş Art Gallery’ de sanatseverlerin ziyaretine açık kaldı.

Sergiye Katılar Sanarçılar:

Elaheh Akbari, Romina Kerdgari, Roshanak Yousefi, Hedieh Zomorodkar, Nooshin Makrian, Hanieh Barzegar, Sima Amiri, Hamideh Heydari, Sareh Tajbakhsh, Sepideh Salimian, Shaghayegh Aalipour, Marzieh Abbasi, Zohreh Mossayebi, Sara Azizi, Marzieh Barati, Elmira Babaei, Nogol Mohseni, Asghar Haddadian, Neda Fallahzadeh, Mohaddeseh Kermani, Masoumeh Salimi, Sorour Maddah, Ghazaleh Dehghani, Amirhoseyn Dehghani, Manoo Mansouri, Nahal Jahangiri, Shaghayegh Dadgar, Nadia Sharghi Sani, Mahsa Soltani, Hadiseh Heydari, Afra Khakzad, Sara Kazemi, Atena Mer ati, Azadeh Khoshnevis, Saharnaz Hoshivar, Ghazaleh Bahreini, Hoda Beikpour, Maryam Talebi, Azadeh Heydari Dehkordi, Elaheh Nasrollahi, Mina Ghaffari, Atefeh Farhangikia, Medisa Zahadat, Marzieh Razzaghi, Nasim Rabani, Mahshid Jafari, Ferdos Kashani Akhavan, Tarannom Shahrabadi, Mehrana Shahrabadi, Yeganeh Dehghani, Fariba Karamrostami, Maryam Jamali, Maryam Rajabi Seddighi, Mahsa Jamaloei, Parvin Mortazavi, Nooshin Koupaei,Pegah Nasrollahi