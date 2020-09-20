



Zambak Karabay

Pegana Art Group tarafından İran - Türkiye Uluslararası Grup Sergisi İranlı sanatçıların sanat eserlerinden oluşan Fang Sanat 17 Eylül 2020 tarihinde Niş Art Gallery İstanbul’da Çevrimiçi açıldı.

Pegah Nasrollahi’ nin sorumlu olduğu Sergiye topladığı sanatçılar, görsel sanatlar alanında 56 eser ile katıldı.

Pegana Art, teknoloji ve bilimdeki gelişmelerin yanı sıra corona virüsü nedeniyle, kalabalık yerlerde bulunmaktan ve toplanmaktan kaçınılmalısı gerekliliğinden çok beğenilen bir çevrimiçi sanat sergisi düzenlemeye karar verdi.

Sergiyi ziyaret etmek isteyenler Pegana Art’ ın sitesine veya İnstagram sayfasına başvurabilir. Site adresleri www.pegana-art - instagram’da pegana_art

Çevrimiçi Sergide Eserleri Olan Sanatçılar Pegah Nasrollahi, Elham Pourmahabadian, Parisa Dehghan, Aida Toopal, Mahsa Rahimloo, Solmaz Hatamian

Eliana Taghavi, Zahra Modaress Esfeh, Shirin Ayatollahi, Aliye Khodarahmpour

Sarvenaz Mahtabpour, Zhila karimi sahn saraee, Shiva Moradi, Leila Aryannikoo

Mohsen Varasteh Asadi, Shadi Tarkian, Golnaz Kamalrohani, Golnaz Khadivi Zand

Leili poorsalehi, Kiana Ghorbani, Jeiran Raji, Elham Seyedghasemi, Marjan Jafari

Zahra sholeh Talaeipour, Nasrin Dodangeh, Shahrzad Soufi, Hanie Ghetmiri

Nasrin Parsian İrani, Fatemeh Soltanmohamadi, Omid Noghrekar, Negin Rafiee

Ava Yasari, Samira Tootoonchi, Farahnaz Yaghini, Seyedeh Soheila Amini

Mina Hardani, Mana Saeedi Goraghani, Ahlam Rameshk, Setare Borghei

Mina Saharakar Hamedany, Sana Saeedpour, Maedeh Abdollahian, Mina Khalilian

Janan Najafi, Azadeh Nikfarjam, Giti Mohammadi, Mahbube Khoshnazar, Zahra Rahimi