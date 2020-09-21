İRAN – TÜRK 3. BARIŞ KARMA SERGİSİ 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Pandemi dönemi gerçekleşen barış ve dostluk temalı eserlerin olduğu Karma Sergi kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile gerçekleşti. Büyük ilgi gören karma sergide 46 İranlı – Türk sanatçının 80 civarında kadın, sanat ve barış temalı eserleri yer almakta. Bu sergide tüm sanatçılara Ahadi Galeri ve Luna Galeri tarafından resmi sertifikalar verildi.

Karma Sergi, 25 Eylül tarihine kadar Luna Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide Eserleri Olan Sanarçılar: Alice Akarca, Amir Ahadi, Anna Saifulina, Behnaz Poorang, Cara Figeri, Cihan Koçer, Diren Kartal, Efsane Nikdel, Elnaz Boorang, Fateme Badri, Gönül Aydın, Gülay Yedan, Hazal Öztürk, İnci Varkara, Katerina Bielobrova, Leila Bakhshayesh, Leila Amini, Maryam Ragh, Matin Fekri Fallah, Melek Uysal, Merve Alpbek, Mihriban Sanıvar, Mona Khosroshahi, Muharrem Eren, Musallam Badarin, Naghme Hesari, Nazende Yücel, Nedret Can, Neriman Şahin, Neriman Yaman, Parısa Taheri, Pouran Ghaffari, Reem Aldahabi, Samaneh Solhjoo, Samar Mahmoudi Naeim, Samıra Bıralvand, Sara Assef, Semine Amel Sayyah, Sohrab Ahmadi, Şerareh Salari, Yılmaz Şenol, Zahra Maghsadi, Zehra Tin, Zenep Yüksel