“INSPIRATION” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

HABER: ZAMBAK KARABAY

Galerıe D’Art La Vısıone, 23 Mayıs - 01 Haziran 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “INSPIRATION” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Kokteyl eşliğinde gerçekleşen sergide sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

D’Art La Vısıone, 23 Mayıs - 01 Haziran 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “INSPIRATION” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Kokteyl eşliğinde gerçekleşen sergide sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi öncesi Sağlıklı Yaşam Derneği’nin gerçekleştirmiş olduğu Metitasyon (İçimizdeki Gücü Keşfedelim!); sanatseverlere sağlıklı yaşama dair faydalı bilgiler ile doluydu...

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aliyye Biçek, Arzu Güngör Atolye AG, Betül Ketenci, Buse Cebeci, Büşra Cicioğlu, Cebrail Sabancılar, Deniz Uzsoy, Dilek Kirez, Dudu Tanrıkulu, Ege Kaysadı, Esra Aldeniz, Esra Alptekin, Füsun Sun Kuseyrioğlu, Gamze Gündüz, Gizem Köse, Gubse Koç, Gülşah Tunç, Gülşen Yılmaz Estim, Handan Atan Tosun, Hülya Şahintürk Çalık, Meltem Eroğlu, Merve Noyan, Mesude Şengül, Nesrin Karakaş, Oya Arutan, Özgün Sezen, Parla Elif, Selin Sarı, Serdar Danış, Sevil Duru, Sibel Karaduman, Sibel Yıldız Demirdağ, Suzan Gündüz, Tuğba Bozkurt, Vildan Hançer, Yakut Kabracı...

“INSPIRATION” adlı sergi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 01 Haziran 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil.