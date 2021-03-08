İNESMEK BUTİK TÖRENLE AÇILDI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyesi’nin aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen bayanların el emeği göz nuru ürünlerini satışara sunarak kazanca dönüştürdüğü İnesmek Butik, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. İnegöl Belediyesi, mevcutta bulunan Hanımlar El Emeği Çarşısını revize ederek Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde modern bir mağaza oluşturdu. Eski sistemle çalışan Hanımlar El Emeği Çarşısı güncellenerek günümüz şartlarına uyarlandı, online ticaretin de sisteme dahil edildiği bir mağaza havasında modern bir butik oluşturuldu.

45 GÜNDE 95 ÜRÜN SATIŞI YAPILDI.

Beşinci Mevsim Kültür Merkezi zemin katında oluşturulan mağaza, şehrimizdeki tüm üreten ve ürettiğini kazanca dönüştürmek isteyen kadınlara hitap ediyor. İnesmek kursiyerlerinin de kurslarda ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürebilme imkanı tanıyan İnesmek Butikte; çeyizlik eşya, bebek ürünleri, dekoratif ev aksesuarları ve tablolara kadar birçok ürünü bulmak mümkün. E ticaret satışının da yapıldığı İnesmek Butik’te açılışından itibaren ilk 45 günde 95 ürün satışı yapıldığı, toplamında ise 7 bin 145 TL’lik gelir sağlanarak üyelere teslim edildiği belirtildi. 625 üyesi bulunan İnesmek Butik Mağazası, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sadece bayanların katıldığı açılış töreninde Belediye Başkanı Alper Taban’ı temsilen eşi Birnur Taban yer aldı. İnesmek Butik Mağazası üyeleri, bayan meclis üyeleri ve davetlilerin yer aldığı açılışta, kurdele kesimi ile mağazanın açılışı yapılarak ardından içerideki ürünler incelendi.