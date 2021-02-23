İnegöl Kent Müzesi araştırmacıların uğrak mekanı oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl’ün tarihine ışık tutan, içerisinde bulunan zengin fotoğraf arşivi ve belgelerle adeta şehrin belleği konumundaki İnegöl Kent Müzesi, asırlık eserlerin yer aldığı tarih kokan zengin kitap koleksiyonuna sahip Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığı ile araştırmacıların da uğrak mekanı haline geldi. Kurulduğu tarih itibariyle Türkiye’nin ilk ilçe Kent Müzesi olma özelliğini taşıyan İnegöl Kent Müzesi, sadece tarihe ışık tutmakla kalmıyor. Pek çok özelliği ile adeta bir kent belleğinin oluşturulduğu müzede, özellikle asırlık kitapların ve tarihi belgelerin yer aldığı Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığı, müzeye ayrı bir anlam katıyor. Bu özelliği ile araştırmacıların uğrak noktası haline gelen İnegöl Kent Müzesi, geçmişin ışığı ile geleceği aydınlatmaya devam ediyor.

ASIRLIK ESERLER MEHMET ALEMDAROĞLU KİTAPLIĞINDA

İnegöl Kent Müzesi’nin araştırmacılar arasında oldukça meşhur hale gelen Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığı hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, kadim şehir İnegöl’ün dışa açılan penceresi konumunda olan Kent Müzelerinin tarihe ışık tuttuğunu ifade etti. Taban, ziyaretçilerini İnegöl’ün geçmişinde yolculuğa çıkaran müzenin Osmanlıca arşiv belgeleri, zengin fotoğraf arşivi, farklı birçok belge ve dokümanın yanı sıra kent belleği ve zengin kitap koleksiyonuna sahip Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığı ile de dikkat çektiğini dile getirdi. Mehmet Alemdaroğlu kitaplığının bugüne kadar pek çok araştırmacıya kapılarını açtığını ifade eden Taban, “Kent Müzemizin önemli alanlarından biri Mehmet Alemdaroğlu kitaplığı. Dönem dönem Türkiye’nin farklı şehirlerinden bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora tezleri için müzelerimizi ziyaret eden araştırmacılar, hem kent belleği arşivimizden hem de kitaplığımızdan istifade ediyorlar. Asırlık eserlerin yer aldığı bir kitaplıktan bahsediyoruz. Burada özellikle İnegöl ve Bursa bölgesine dair yerel eserlerin yer aldığı, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kaleme alınmış, belki daha eski tarihlerden günümüze kalmış kitaplara erişmek mümkün” dedi.

TÜM ARAŞTIRMACILARI DAVET EDİYORUZ

Değeri kitap demekle anlatılamayacak, adeta tarihin harflere sığdırıldığı bir kitaplık” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, “Bu özelliği ile şuana kadar pek çok araştırmacının gelip faydalandığı Mehmet Alemdaroğlu kitaplığında son olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğrencisi Seda Üner kardeşimiz bitirme tezi için bir dizi çalışma yaptı. Öğrencilerimizin ve araştırmacıların kent belleği arşivimizi ve Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığını kullanması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu vesileyle geçmişin bizlere daha anlatacağı çok şey var düsturuyla hareket eden Müzelerimize, tüm araştırmacılarımızı bekliyoruz. Mehmet Alemdaroğlu kitaplığımızın herkese açık olduğunu da ifade etmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.