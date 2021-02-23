Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
409.690
DOLAR
7.0333
STERLİN
9.9332
EURO
8.5489
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden taşınmaz satış ve kiralama ihale ilanı
Niğde Çevre ve Şehircilik...
Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
Kırıkkale'de 136 adet arsa...
Mülakatla 50 işçi alınacak
Mülakatla 50 işçi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İnegöl Kent Müzesi araştırmacıların uğrak mekanı oldu

23 Şubat 2021 Salı 12:56
13 Okunma
İnegöl Kent Müzesi araştırmacıların uğrak mekanı oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl’ün tarihine ışık tutan, içerisinde bulunan zengin fotoğraf arşivi ve belgelerle adeta şehrin belleği konumundaki İnegöl Kent Müzesi, asırlık eserlerin yer aldığı tarih kokan zengin kitap koleksiyonuna sahip Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığı ile araştırmacıların da uğrak mekanı haline geldi. Kurulduğu tarih itibariyle Türkiye’nin ilk ilçe Kent Müzesi olma özelliğini taşıyan İnegöl Kent Müzesi, sadece tarihe ışık tutmakla kalmıyor. Pek çok özelliği ile adeta bir kent belleğinin oluşturulduğu müzede, özellikle asırlık kitapların ve tarihi belgelerin yer aldığı Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığı, müzeye ayrı bir anlam katıyor. Bu özelliği ile araştırmacıların uğrak noktası haline gelen İnegöl Kent Müzesi, geçmişin ışığı ile geleceği aydınlatmaya devam ediyor. 

ASIRLIK ESERLER MEHMET ALEMDAROĞLU KİTAPLIĞINDA

İnegöl Kent Müzesi’nin araştırmacılar arasında oldukça meşhur hale gelen Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığı hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, kadim şehir İnegöl’ün dışa açılan penceresi konumunda olan Kent Müzelerinin tarihe ışık tuttuğunu ifade etti. Taban, ziyaretçilerini İnegöl’ün geçmişinde yolculuğa çıkaran müzenin Osmanlıca arşiv belgeleri, zengin fotoğraf arşivi, farklı birçok belge ve dokümanın yanı sıra kent belleği ve zengin kitap koleksiyonuna sahip Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığı ile de dikkat çektiğini dile getirdi. Mehmet Alemdaroğlu kitaplığının bugüne kadar pek çok araştırmacıya kapılarını açtığını ifade eden Taban, “Kent Müzemizin önemli alanlarından biri Mehmet Alemdaroğlu kitaplığı. Dönem dönem Türkiye’nin farklı şehirlerinden bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora tezleri için müzelerimizi ziyaret eden araştırmacılar, hem kent belleği arşivimizden hem de kitaplığımızdan istifade ediyorlar. Asırlık eserlerin yer aldığı bir kitaplıktan bahsediyoruz. Burada özellikle İnegöl ve Bursa bölgesine dair yerel eserlerin yer aldığı, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kaleme alınmış, belki daha eski tarihlerden günümüze kalmış kitaplara erişmek mümkün” dedi.

TÜM ARAŞTIRMACILARI DAVET EDİYORUZ

Değeri kitap demekle anlatılamayacak, adeta tarihin harflere sığdırıldığı bir kitaplık” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, “Bu özelliği ile şuana kadar pek çok araştırmacının gelip faydalandığı Mehmet Alemdaroğlu kitaplığında son olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğrencisi Seda Üner kardeşimiz bitirme tezi için bir dizi çalışma yaptı. Öğrencilerimizin ve araştırmacıların kent belleği arşivimizi ve Mehmet Alemdaroğlu Kitaplığını kullanması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu vesileyle geçmişin bizlere daha anlatacağı çok şey var düsturuyla hareket eden Müzelerimize, tüm araştırmacılarımızı bekliyoruz. Mehmet Alemdaroğlu kitaplığımızın herkese açık olduğunu da ifade etmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
İnegöl Kent Müzesi Araştırmacıların Uğrak Mekanı Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK MÜZİK TARİHİNİN KİLİT TAŞI SELAMİ ŞAHİN 
TÜRK MÜZİK TARİHİNİN KİLİT TAŞI SELAMİ ŞAHİN 
Komşudan Uyumayan Kütüphane'ye ziyaret
Komşudan Uyumayan Kütüphane'ye ziyaret
Mehmet Akif İnan Şiirleri Okuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Mehmet Akif İnan Şiirleri Okuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Akdamar Adası'nı 2020'de 68 bin kişi ziyaret etti
Akdamar Adası'nı 2020'de 68 bin kişi ziyaret etti
2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI
2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI
“L’AMOUR” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 
“L’AMOUR” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 
"6gen Bellek" sergisi Piramid Sanat'ta açıldı
"6gen Bellek" sergisi Piramid Sanat'ta açıldı
Troya Müzesi'nde 'Perdeler Açıldı'
Troya Müzesi'nde 'Perdeler Açıldı'
Kültür Elçisi H. Şehnaz Baykal
Kültür Elçisi H. Şehnaz Baykal

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma