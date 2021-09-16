‘IMAGINE’ 50 YAŞINDA

NEDRET HOTUN

İSTANBUL



John Lennon’un efsane ‘Imagine’ şarkısının sözleri New York’tan Londra’ya, Berlin’den Tokyo’ya ikonik merkezlerde önemli binaların duvarlarını süslüyor. Bunun nedeni şarkının bu yıl ellinci yılını kutlaması. 1971 yılında seslendirdiği Imagine şarkısında Lennon, tüm insanların hayatı barış içinde yaşadığı bir dünya hayal etti. Milyonlar bu hayale sığındı. Bu şarkı umudun şarkısı oldu. Şarkının nakaratı aslında Lennon’ın hayat arkadaşı Yoko Ono’nun bir şiirinden alınmıştı. Bu sözler Lennon’a ilham vermiş ikisinin ortak hayali olmuş ve ortaya yıllarca etkisini sürdürecek Imagine şarkısı çıkmıştı. Şarkı yıllar içinde farklı sanatçılar tarafından defalarca seslendirildi, farklı üretimlere ilham vermiştir. Şarkının ellinci yılı nedeniyle Imagine albümünün özel plağı da Cuma günü koleksiyonerler için satışa çıktı.