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İlker Kayalı Resim Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...

Balaban Sanat Galerisi’ndeki sezonun ikinci sergisi; 29 Kasım’da İlker Kayalı’nın son üç yılda çok üstünde durduğu kadına şiddet ve ırkçılık içeren çarpıcı eserleri ile açıldı. 

İlker Kayalı Resim Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...

Balaban Sanat Galerisi’ndeki sezonun ikinci sergisi; 29 Kasım’da İlker Kayalı’nın son üç yılda çok üstünde durduğu kadına şiddet ve ırkçılık içeren çarpıcı eserleri ile açıldı. 

09 Aralık 2019 Pazartesi 14:48
8 Okunma
İlker Kayalı Resim Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

''Sanatçının görevi, insanoğlunu rahatsız etmektir'' demiş Lucian Freud. Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergide sanatçının eserleri beğeni aldı.

1997 doğumlu olan sanatçı Ordu Penpe - İzzet Şahin Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi resim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde devam etmiştir. Resimleriyle 26 sergi ve organizasyonda yer almıştır. Eserlerinden 11 tanesi Yakın Doğu Üniversitesi Modern Sanatlar Müzesinde bulunmaktadır. İlker Kayalı, son dönem resimlerinde egemen sınıfı cinsiyet odaklı olarak ele alır. “Acı” adını verdiği seride ataerkinin yanı sıra modernizm ve kapitalizmi de masaya yatırır. Sistemin kadın, çocuk ve hayvanlar üzerindeki dayatmacı etkisini işlerken ters köşe yapıp şiddet, tecavüz gibi bıçak sırtı konuları rengin ve mizahın gücünden yaralanarak resme taşır. 

İlker Kayalı’nın eserleri; 15 Aralık 2019 tarihine kadar Balaban Sanat Galerisi’nin Kuloğlu Mahallesi, Altıpatlar Sokak No: 12/A Cihangir – Beyoğlu / İstanbul adresindeki yeni mekanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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Ilker KayalıResim SergisiBalaban Sanat Galerisiönce VatanZambak Karabay
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