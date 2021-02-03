İlker Kaleli BBC'nin ‘THE SERPENT’ dizisiyle gündeme oturdu

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

İngiltere'de BBC One kanalında yayınlanan 'The Serpent' dizisinde, ‘Vitali Hakim’ adlı bir turisti oynayan İlker Kaleli, dizideki performansıyla dikkat çekti. İlker Kaleli 70’lere özgü kıyafeti ve uzun saçlarıyla dikkat çekiyor.

BBC One kanalında yayınlanan 'The Serpent' dizisinde, ‘Vitali Hakim’ adlı bir turisti oynayan İlker Kaleli' dizinin yayınlaması ile birlikte gündeme oturdu.

İlker Kaleli'nin merakla beklenen sahneleri, İngiltere’de BBC One kanalında yayınlanmaya başladı. Kaleli dizideki 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dikkat çekiyor.

SOBHRAJ’IN HAYATINI ANLATIYOR

1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı hippileri öldüren seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını anlatan sekiz bölümlük ‘The Serpent’dizisi en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.



İlker Kaleli'nin, Charles Sobhraj'ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.

İNGİLTERE VE İRLANDA’DAN SONRA DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINLANACAK

Tom Shankland’ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow’un yazdığı Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber’ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda’da BBC One’da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.